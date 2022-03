Estudantes colombianos usam vocabulário correto e devem melhorar a ortografia

Bogotá, 22 Mar Os estudantes colombianos usam o vocabulário correto e mantêm o assunto principal de seus textos, mas devem melhorar a ortografia e o uso da pontuação, de acordo com os resultados do teste de redação do Estudo Comparativo e Explicativo Regional da Unesco (ERCE) 2019 publicou este Terça. “Os estudantes da Colômbia escrevem textos que se encaixam no slogan solicitado, mantendo o tema central, usando o vocabulário correto e alcançando a concordância entre as frases. No entanto, o trabalho sobre ortografia e pontuação precisa ser reforçado”, disseram os autores do estudo em comunicado. Os resultados foram apresentados pelo Escritório Regional de Educação para a América Latina e o Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) juntamente com os representantes dos 16 países que fizeram parte desta pesquisa, acrescentou a informação. Estudantes da Argentina, Brasil, Colômbia, Cuba, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Perú, República Dominicana e Uruguai participaram da medição. O objetivo foi avaliar o desempenho da escrita de alunos do terceiro e sexto ano da região com “a implementação de suas habilidades na elaboração de textos com base em uma situação comunicativa”. A diretora da OREALC/UNESCO Santiago, Claudia Uribe, explicou que “a escrita é uma competência altamente exigente no nível cognitivo e, ao contrário da linguagem oral, não se desenvolve na maioria das pessoas naturalmente”. DETALHES DOS RESULTADOS NA COLÔMBIA Os alunos da terceira série tiveram que escrever uma carta narrativa sobre uma viagem e um texto para apresentar uma dança, enquanto os alunos da sexta série foram solicitados a fornecer uma carta de solicitação e um texto descritivo de um animal inexistente. Os avaliadores revisaram o domínio discursivo e textual, bem como convenções de legibilidade, incluindo ortografia e pontuação. Alunos do terceiro ano, por exemplo, tiveram melhor desempenho no domínio textual do que no domínio discursivo, uma vez que 63% deles escreveram textos em um gênero diferente do solicitado. Da mesma forma, 75% dos estudantes escreveram os textos sem repetições ou imprecisões no uso das palavras, enquanto 90% mantiveram o tema central e, “na maioria das vezes, mantiveram a concordância dentro das frases, sem apresentar erros”. No caso dos alunos do sexto ano, os estudantes colombianos “se adaptaram ao propósito pretendido (52% ao escrever uma carta e 84% um texto descritivo), mas tiveram maior dificuldade em incluir os aspectos formais exigidos para cada gênero (46% dos alunos escrevendo uma carta e 53% um texto descritivo).” acrescentou o relatório. O principal problema foi que 17% dos avaliados ao escrever uma carta e 14% ao escrever um texto descritivo não usavam pontuação. “Escrever é um processo recursivo que sempre pode ser melhorado. Nessa perspectiva, ter exercícios e rubricas em sala de aula que envolvam planejar o que vai ser escrito, escrever essa ideia e depois revisá-la é muito relevante para desenvolver e melhorar a escrita dos alunos”, disse o coordenador do Laboratório Latino-Americano de Avaliação do Qualidade da educação (LLECE). Carlos Henríquez. CHEFE jga/joc/dmt