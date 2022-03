Espanha defende uma transição ecológica justa e igualitária na ONU

Nações Unidas, 22 Mar A ministra espanhola da Igualdade, Irene Montero, pediu esta terça-feira uma transição ecológica justa e igualitária nas Nações Unidas, na qual “a implementação de compromissos internacionais sobre igualdade de gênero” é acelerada em todas as áreas. “A responsabilidade das instituições internacionais e de todos os governos hoje é promover uma transição ecológica justa (...) Isso implica acelerar a implementação de compromissos internacionais sobre igualdade de gênero e também sobre o meio ambiente, promovendo a perspectiva de gênero e direitos humanos em todas as áreas e programas relacionados às mudanças climáticas”, disse o ministro. Montero participou eletronicamente das reuniões anuais da Comissão de Mulheres da ONU, que nesta ocasião discutem a igualdade de gênero como um motor de soluções para as mudanças climáticas e desastres ambientais. O ministro concordou com os restantes participantes que as mulheres e as raparigas foram as que mais sofreram com as consequências da pandemia de covid-19, mas também “altas temperaturas, poluição, secas, perda de biodiversidade e desertificação, migração forçada ou catástrofes naturais”. “Mulheres e meninas não são responsáveis pela crise climática, no entanto sofremos mais com suas consequências negativas, sofremos mais com seus efeitos em nossa saúde física e mental”, disse a política espanhola. Em um discurso de cinco minutos, Montero insistiu que “a violência de gênero também aumenta durante crises e desastres naturais, e a violência política é dirigida contra mulheres ativistas ambientais que estão protegendo o território, o planeta e os direitos humanos”. Para enfrentar essas desigualdades, o ministro Unidas Podemos defendeu a defesa dos serviços públicos e da infraestrutura para garantir o acesso à educação, saúde, transporte e recursos e suprimentos. Segundo Montero, é necessário “comprometer-se com uma transformação econômica e social em que as necessidades das pessoas sejam colocadas no centro, o trabalho do setor público seja reforçado e caminhemos para um modelo econômico verdadeiramente sustentável”. Nesse sentido, defendeu que a crise ecológica “requer uma ação coordenada em todo o mundo” e defendeu a importância do “projeto feminista” e do “ambientalismo social” para “enfrentar a crise climática” e avançar “em direção a um mundo melhor e mais justo”. CHEFE jfu/mvs/dmt