Eles prenderam o homem que ameaçou a morte do parceiro de Brahian Alemán: as armas que foram encontradas em sua casa

Na última edição do clássico platense que combinou Ginástica contra Estudiantes, ele teve uma luta verbal entre Brahian Alemán e Fernando Zuqui. O que parecia ser simplesmente um confronto no campo de jogo, teve um episódio lamentável do lado de fora que terminou com a intervenção da polícia. Um fã cibernético de Pincha ameaçou Florencia Cossio, um casal do panfleto uruguaio, via Instagram com mensagens perigosas contra seu parceiro e filho.

O ventilador foi identificado com o nome de Gonzalo Nicolás Escaray e recebeu uma batida na qual, segundo fontes policiais, uma pistola Glock de 9 milímetros de última geração e um revólver calibre 32 foram confiscados, ambos sem documentação. Por outro lado, as forças de segurança também levaram um disco rígido com informações, um celular e outros objetos extras de computador normalmente usados para realizar esse tipo de crime cibernético.

A denúncia foi feita no domingo passado, logo após o angustiante vínculo entre Gimnasia e Estudiantes. “Este é o seu pessoal Estudiantes! Lamentável, você está brincando com meu filho? Violento e farto de porcaria! Essas pessoas não deveriam existir! Cuide de si mesmo agora”, disse Florencia em uma de suas redes sociais expondo o usuário Lalo7a0 com uma captura de tela. Ele acrescentou, com uma foto do procedimento que realizou com a polícia: “Estamos retrocedendo como sociedade! Isso é lamentável e totalmente repreensível! Nunca devemos normalizar e deixar essas coisas passarem”.

As mensagens violentas que geraram a denúncia de Florencia Cossio

O parceiro do jogador de futebol também publicou uma imagem do agressor com Juan Sebastián Verón diante das recusas dos torcedores do Estudiantes. “Ah, eles não são o seu pessoal? Olhe para o homem violento com quem ele está saindo. Para que todos vejam seu rosto, é o de vermelho!” , Florencia continuou na internet. As mensagens fortes que Cossio tornou públicas carregam um alto grau de ameaça. “Vamos matar você e seu marido, já sabemos em que escola seu filho frequenta. Cuide-se”, foi um dos escritos que trouxe à justiça.

A operação foi realizada na 73rd Street entre 6 e 7 na cidade de Villa Elvira. As autoridades encontraram a casa do autor das ameaças e passaram a prender o acusado e o levaram à justiça em La Plata. De acordo com fontes policiais, o caso foi iniciado por alegadas “ameaças qualificadas e porte de armas de fogo” e a investigação começaria esta terça-feira na promotoria número 5.

A foto do agressor com Juan Sebastián Verón

Cossio notificou em suas redes sociais quando fez a denúncia

