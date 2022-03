Eles desenvolvem um dispositivo de comunicação para pessoas com paralisia total

Londres, 22 Mar Uma equipe de cientistas conseguiu fazer com que uma pessoa com paralisia total e incapaz de falar se comunique por meio de uma interface cérebro-computador (BCI) dispositivo, de acordo com um estudo publicado na terça-feira na “Nature”. A pesquisa, liderada pelo Wyss Center for Neuroengineering (Suíça) e pela Universidade de Tübingen (Alemanha), desenvolveu esse método em um indivíduo com esclerose lateral amiotrófica avançada (ELA). O paciente, um homem de 34 anos em estado de “bloqueio total”, envia sinais cerebrais para o BCI e os decodifica para formar letras, em um processo que os especialistas chamam de “sistema de neurofeedback auditivo”. Trabalhos anteriores já haviam desenvolvido ferramentas semelhantes para permitir que as pessoas com ELA “falem” através do movimento dos olhos ou dos músculos faciais, mas uma vez que a doença se degenera e elas perdem o controle muscular, elas não são mais capazes de se comunicar dessa maneira. Para superar esse problema, a equipe liderada por Jonas Zimmermann, neurocientista do Wyss Center em Genebra, utilizou esse tipo de feedback auditivo BCI (neurofeedback), que consiste em dois microeletrodos intracorticais implantados cirurgicamente no córtex motor. O paciente é afetado pela chamada síndrome do cativeiro total (CLIS) — para a qual a paralisia é absoluta — mas não se sabia até agora se ele também “perdeu a capacidade do cérebro de gerar comandos para comunicação”, explica o especialista em comunicado. Durante dois anos de trabalho, esse indivíduo aprendeu a gerar atividade cerebral testando diferentes movimentos, sinais cerebrais que são detectados por microeletrodos e depois decodificados por um modelo de aprendizado de máquina em tempo real. Essa ferramenta de inteligência artificial “mapeia” os sinais para dar a eles um significado de “sim ou “não” e, para decifrar o que o participante deseja comunicar, um programa de ortografia soletra as letras do alfabeto em voz alta. E aqui o “neurofeedback auditivo” entra em jogo, já que o sujeito é capaz de escolher, após identificar o tom e a frequência do feedback, entre “sim” ou “não” para confirmar ou descartar uma letra, formar palavras e frases completas a uma velocidade de cerca de um caractere por minuto. “Anteriormente, uma comunicação bem-sucedida foi alcançada por meio de BCIs em pessoas com paralisia. Mas acreditamos que nosso estudo é o primeiro a alcançar a comunicação em sujeitos que perderam toda a capacidade de movimento e, portanto, esse BCI é seu único meio de comunicação”, diz Zimmermann. CHEFE ha/jm/inhame