El Tino Asprilla enviou uma mensagem para aqueles que entraram para roubar sua fazenda: “Eles vão ter que me matar”

Há algumas semanas, o renomado ex-jogador de futebol, Faustino Asprilla, informou que foi vítima de um assalto em sua fazenda, localizada no município de Tuluá, Valle del Cauca. Por meio de suas redes sociais, 'el Tino' relatou que quatro assaltantes entraram na propriedade e levaram tudo em seu caminho, agredindo também os responsáveis pela guarda do local.

“Esta tarde, na minha fazenda San Jerónimo em Tuluá (Valle del Cauca), quatro homens entraram armados, agrediram e amordaçaram as pessoas que nos ajudam com o cuidado da casa, e eles já são idosos. Eles desocuparam a casa e levaram ferramentas, utensílios domésticos e as coisas pessoais das pessoas que nos ajudam”, disse o ex-jogador de futebol.

Da mesma forma, Asprilla, que atualmente é palestrante em programas esportivos, comentou que apresentou a respectiva reclamação: “Se você tiver alguma informação, envie-nos mensagens para o DM e nos comunicaremos. Uma recompensa será dada para descobrir o paradeiro dessas pessoas.”

Mais de uma semana após o infortúnio, 'el Tino' apareceu no programa 'Eu sei tudo', no Canal 1, e revelou mais detalhes do que aconteceu. De acordo com seu relato, foi a quinta vez que criminosos roubaram aquela propriedade em sua terra natal, Tuluá: “Eles colocaram uma arma na cabeça do mordomo, a pessoa que está lá. Eles até o ameaçaram, que se ele não entregasse as coisas, eles iriam atrás das crianças.”

Em seguida, a referência histórica da seleção colombiana confessou que ele geralmente não está em sua fazenda devido a vários compromissos; mas, se ele estiver presente, declarou que não se intimidará com a presença dos ladrões: “Algum dia eles me encontrarão na fazenda e com certeza tem que me matar, porque eu não vou deixar roubar”.

Nas últimas horas, o Secretário de Convivência e Segurança Cidadã do Vale, Walter Camilo Murcia, anunciou que estratégias especiais estão sendo implementadas para garantir a segurança na região: “Temos cerca de 400 policiais da autoridade de trânsito que têm realizado específicos controles em Tuluá, em Buga e temos um componente adicional do Exército que, nas áreas rurais, vem realizando atividades de controle territorial e participando não só dos dias eleitorais, mas também da manutenção adequada da segurança em nível departamental”.

Recorde-se que, há algumas semanas, as guildas açucareiras Procaña e Asociaña, e as Sociedades de Agricultores e Pecuária (SAG) de Valle e Cauca pediram à Procuradoria-Geral da República, ao Governo nacional e aos governadores de ambos os departamentos que tomem medidas concretas contra a insegurança. e violência.

No passado, Asprilla relatou vários roubos contra ele. Um deles aconteceu em Bogotá, em março do ano passado. Como ele anunciou na época, por meio de plataformas digitais, alguns ladrões aproveitaram o fato de ele ter ido a um caixa no norte da capital para saquear seu veículo, no Parque de la 93.

“Eu fui para um caixa e eles quebraram meu copo. Eles tiraram uma sacola que eu tinha aqui. [...] Um minuto eu estava atrasado, um minuto. Entrei no caixa, saí e meu copo já havia sido quebrado”, disse na ocasião.

Mais atrás no tempo, em 2019, os ladrões invadiram sua fazenda em San Jerónimo, roubando cinco vacas. Entre esses animais, um touro também foi roubado, que Asprilla chamou de 'Lagrimon'. A Polícia Nacional avançou nas respectivas operações e conseguiu recuperá-la algumas horas depois que o ex-jogador de futebol relatou os eventos.

