Dois jogadores de futebol brasileiros são demitidos após irem a uma festa que terminou com chutes

São Paulo, 22 Mar El Avaí, que voltará a jogar este ano na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, anunciou nesta terça-feira a rescisão do contrato dos atacantes Jô e Lourenço após participarem de uma festa que acabou atirando perto da cidade de Florianópolis. “A instituição realizou uma avaliação detalhada da situação dos futebolistas antes de tomar a decisão” de os demitir, explicou o clube estadual de Santa Catarina em breve comunicado. Jô e Lourenço saíram para uma festa na madrugada de segunda-feira em um local do município de São José, onde eclodiu uma briga depois que um homem começou a discutir com sua parceira e foi retirado do local por seguranças, segundo o portal “ge”. Alguns minutos depois, um tiroteio começou na frente do estabelecimento. O incidente deixou alguns feridos e já está sendo investigado pela polícia, o que descartou o envolvimento dos dois jogadores do Avaí nele. Apesar disso, a equipe de Florianópolis optou por rescindir o contrato tanto de Jô, que já estava em disputa com o clube para pedir sua liberdade, quanto de Lourenço, que estava na reta final de sua relação contratual. “A Avaí agradece aos jogadores por seus serviços em campo e deseja sucesso em suas carreiras”, completou a entidade esportiva na nota. O Avaí voltará este ano para jogar na divisão ouro do futebol brasileiro, depois de terminar em quarto lugar no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão de 2021. CHEFE cms/tapete/carro