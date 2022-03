Colômbia: Reinaldo Rueda trabalha com toda a equipe antes da partida crucial contra a Bolívia

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Colombia - Estadio Mario Alberto Kempes, Cordoba, Argentina - February 1, 2022 Colombia coach Reinaldo Rueda REUTERS/Agustin Marcarian - HP1EI211TZV2E

A seleção colombiana joga sua última partida em casa nas Eliminatórias Sul-Americanas rumo ao Catar 2022. Isso será antes de seu homólogo boliviano, na próxima quinta-feira, 24 de março, às 6:30 da tarde, no Estádio Metropolitano, em Barranquilla. Dois dias após esta reunião, Reinaldo Rueda terá seu primeiro treino com todo o grupo de jogadores.

Os últimos jogadores a chegar, na noite de segunda-feira, 21 de março, foram Luis Muriel, Davinson Sánchez, Matheus Uribe, Rafael Borré e William Tesillo. Na manhã de terça-feira, esses jogadores realizaram trabalhos de recuperação e, à tarde, viajarão para a sede esportiva da Federação Colombiana de Futebol para trabalhos em grupo.

Algumas dessas chamadas para vestir a camisa da seleção são o ala do Boca Juniors Frank Fabra e o extremo do Feyenoord Luis Sinisterra, que conversaram com a mídia e deram suas impressões sobre o próximo desafio para a Colômbia nesta data da FIFA.

O primeiro a falar foi Frank Fabra, que retornou após um ano de ausência. Lá, ele revelou o que foi uma das chaves para estar em um de seus melhores momentos esportivos aos 31 anos:

Sobre a possibilidade de não se qualificar para o Qatar 2022, Fabra foi sincero e garantiu que é um tema que não é discutido na equipe interna. Por enquanto, todas as forças pretendem se classificar para o torneio de seleções mais importante do mundo:

Depois foi a vez de Luis Sinisterra, que chegou à seleção depois de marcar no clássico holandês contra o Ajax e ser uma figura na Liga da Conferência. O extremo pediu serenidade antes do jogo da Venezuela e primeiro se preocupa com a próxima quinta-feira, 24 de março, o rival da Bolívia:

Sobre como essas partidas importantes para a qualificação para o Qatar 2022 são vivenciadas dentro da equipe, o jovem jogador comentou:

Por fim, o Sinisterra foi autocrítico e garantiu que, embora haja muito talento na equipe colombiana, é necessário dar mais de 100% para conseguir os seis pontos nas duas partidas:

