Clube de Paris dá mais tempo à Argentina para renegociar dívidas

bons ares, 22 Mar O Clube de Paris concedeu à Argentina mais tempo na terça-feira para chegar a um acordo para refinanciar as dívidas que o país sul-americano tem com este fórum de nações credoras, fontes oficiais relataram. Além disso, no âmbito de uma reunião realizada na terça-feira em Paris entre o ministro da Economia da Argentina, Martín Guzmán, e o presidente do Clube de Paris, Emmanuel Moulin, o grupo de 22 países credores endossou a Argentina para o novo programa de instalações estendidas com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que ser discutido na próxima sexta-feira pelo conselho de administração da agência com sede em Washington. Conforme relatado pelo Ministério da Economia da Argentina em um comunicado, a Argentina e o Clube de Paris “concordaram com uma nova extensão do entendimento alcançado em junho de 2021”. Naquela época, diante de uma inadimplência iminente com o Clube de Paris, a Argentina havia concordado com esse fórum em estabelecer uma “ponte temporal” até 31 de março de 2022 para que a nação sul-americana chegasse a um acordo de refinanciamento da dívida com o FMI antes dessa data. Até então, a Argentina teve que liquidar dívidas ao Clube de Paris de US $430 milhões - de uma dívida total de cerca de US $2,4 bilhões para o fórum - que efetivamente cumpriu dois pagamentos feitos em julho e fevereiro passado. Dado que a Argentina chegou a um acordo com a equipe do FMI este mês para refinanciar dívidas de cerca de US $45 bilhões, o governo de Alberto Fernández teve que retomar as negociações com o Clube de Paris, o que motivou a viagem de Guzman a Paris. Na França, o ministro argentino e Moulin concordaram na terça-feira que procurarão concluir as negociações para refinanciar dívidas pendentes até 30 de junho. A dívida com o Clube de Paris remonta a um acordo de refinanciamento assinado com esse grupo em 2014 e os principais credores da Argentina no fórum são Alemanha, Japão, Holanda, Espanha e Itália. APOIO AO ACORDO COM O FMI O acordo alcançado na terça-feira também inclui garantias financeiras do Clube de Paris em apoio ao novo programa com o Fundo, “permitindo que a Argentina assegure as fontes financeiras identificadas no acordo com o FMI”, adianta o comunicado. As garantias financeiras concedidas prevêem que, durante a vigência do programa, que terá a duração de 30 meses, a Argentina fará pagamentos parciais aos associados do Paris Club proporcionalmente aos feitos a outros credores bilaterais, de acordo com os termos estabelecidos no acordo de junho de 2021. De acordo com o comunicado, Moulin expressou o apoio do Clube de Paris ao acordo alcançado entre o governo de Alberto Fernández e o “staff” do FMI, que já foi aprovado pelo Parlamento argentino e que será tratado pelo conselho da organização na próxima sexta-feira com vista à sua final aprovação. “Reconhecemos que o objetivo deste programa com o FMI é fortalecer a estabilidade macroeconômica da Argentina e promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável a médio e longo prazo”, disse Moulin. O novo programa prevê desembolsos totais de cerca de US $45 bilhões para que a Argentina possa cumprir os pesados vencimentos com a própria organização entre este ano e 2024 resultantes do acordo de “espera” assinado em 2018. Entre seus principais objetivos, o novo programa busca enfrentar a persistente inflação alta da Argentina (50,9% em 2021) por meio de uma estratégia múltipla que envolve uma redução no financiamento monetário do déficit fiscal e um novo quadro de política monetária, com taxas de juros reais positivas para apoiar o financiamento ao Tesouro. através do mercado interno. Também estabelece uma redução gradual do déficit fiscal primário, do equivalente a 3% do produto interno bruto (PIB) em 2021, para 2,5% este ano, 1,9% em 2023 e 0,9% em 2024, meta que forçará a Argentina a reduzir os subsídios à energia e aumentar a receita tributária, entre outras medidas. CHEFE nk/cjn/laa