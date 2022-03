Belinda: “O pop melhorou, mas ainda é macho”

Javier Herrero Madrid, 22 Mar A gravação na Espanha da série Netflix “Bienvenidos a Eden”, na qual ela desempenha um dos papéis de destaque, devolveu a pop star mexicana Belinda às suas raízes, o país onde nasceu, e também para encontrar a inspiração para trabalhar em seu primeiro álbum desde 2013 e para novas ilusões. É difícil não perguntar a esta compositora, intérprete e atriz, que começou sua carreira ainda criança e que muitas vezes é mais supervisionada na mídia pelo que viu do que por causa de seu trabalho, sobre as condições do ambiente artístico, especialmente a música, e os diferentes requisitos impostos a eles e a eles. “É totalmente injusto. Ela melhorou, mas ainda é machão”, lamenta a apelidada de “princesa do pop” antes de lembrar que “desde pequena”, em seus primeiros empregos em novelas infantis, disseram a ela que “as meninas queriam ver meninos”, então pediram às atrizes femininas que ficassem “atrás”. Belinda Peregrín (Madri, 1989) denuncia que ainda hoje tem que suportar algum ceticismo como compositora. “Nos meus temas ainda existem cinco autores, porque o crédito é dado a todos que participam, como deveria ser, mesmo que tenham colocado uma frase ou uma palavra. “Oh, é claro, ela não terá feito nada “, eles tendem a pensar. Esse é sempre o caso, quando talvez a mulher tenha feito 80%”, lamenta. Ele se declara fã de Rigoberta Bandini, a cantora e compositora espanhola autora de canções como “Perra” ou “Ay Mamá”, que se tornou o hino oficial das manifestações do último Dia Internacional da Mulher. “Eu adoraria trabalhar com ela. Na verdade, eu escrevi para ele no Instagram, mas ele não me respondeu. Por favor, Rigoberta, responda!” , pergunta através da Efe. PRÓXIMO ÁLBUM À VISTA Nos últimos tempos, sua faceta musical tem sido mais focada em colaborar com outros artistas, como em 2021 no hit “School Girl” com Lola Indigo, outro tema empoderador para as mulheres. “Eu gostei desde o início porque é diferente. Nessas canções urbanas, esse tema da força das mulheres nunca foi tocado desde a infância. Também me deu a oportunidade de estar no estúdio de Lola, que é uma grande artista que admiro muito como pessoa”, diz ela sobre o que a levou a esse projeto. É surpreendente, no entanto, que ele não tenha lançado mais álbuns desde que em 2013 ele lançou o quinto álbum de sua carreira, “Catarsis”. “Quando eu faço um disco, eu recebo 100 por 100. Eu tenho que me inspirar e descobrir o porquê, e simplesmente não era a hora. Não tenho outra resposta”, apenas argumenta a respeito desse longo período de tempo. Ele então confirma, no entanto, que “não teremos que esperar muito” para desfrutar de um LP com sua assinatura novamente. “Isso é muito inspirado”, diz ela após confessar que seu trabalho na série “Welcome to Eden” teve muito a ver com esse novo estado e coloca seus seguidores nas notícias “que serão ouvidas muito em breve”. MAIS PROJETOS NA ESPANHA? Essas filmagens para a Netflix permitiram que ele estabelecesse uma longa temporada na Espanha, onde ele não descarta ser visto com mais frequência com novos projetos. Nesse sentido, um cruzamento de olhares cúmplices com sua equipe praticamente confirma uma apresentação nas próximas festividades do Orgulho em Madri. “Espero que sim. Eu adoraria. Vou ficar aqui pelos próximos 6 meses da minha vida e estou feliz em ver o nascer do sol em Madri”, diz. Nesse sentido, ele também recebe com entusiasmo a sugestão de estrelar um musical na Gran Vía após sua estreia em 2019 nessa área com “Hoy no me puedo lift”, que ele apresentou no México. “Os musicais são maravilhosos e 'não consigo me levantar hoje' era o meu favorito. Gostaria de poder fazer isso aqui”, subscreve alto. As músicas de Mecano que ela ouvia quando criança através de seus pais são apenas algumas das muitas coisas que continuaram a amarrá-la às suas raízes neste lado do Atlântico. Filha de um espanhol, ela diz que, embora tenha se mudado com a família para o México desde os 4 anos de idade, seu relacionamento com seu país de nascimento está muito presente em seu dia a dia. “Passei mais tempo na Espanha do que todos pensam, por exemplo, verões ou Natal. Esta é a minha casa e sempre será, por causa das minhas raízes, por causa da música que escuto, por causa dos meus pais e por causa da comida”, enfatiza, antes de garantir que “onde quer que você esteja, na sua casa a omelete de batata, o presunto serrano e o 'pa amb tomàquet' são da lei”. CHEFE jhv (ícone) (foto) (vídeo)