Azucena Uresti respondeu à AMLO após acusá-la de ser classista por vender tlayudas na AIFA

O presidente Andrés Manuel López Obrador descreveu algumas das coberturas jornalísticas ocorridas na inauguração do Aeroporto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ocorrida em 21 de março, como classista. Durante sua coletiva de imprensa em 22 de março, a apresentadora do Grupo Mileno, Azucena Uresti, foi destacada afirmando que a história principal era uma senhora vendendo tlayudas.

“Não é só ela, é em geral, jornais, mídia e milhões de pessoas que estão muito chateadas que o conservadorismo no México sempre existiu”, parou.

Em resposta ao comentário dela, a jornalista respondeu em sua conta pessoal:

Onde no twit você lê o classismo do qual você me acusa? Eu relatei o que estava acontecendo sem qualificações ou julgamentos A propósito Presidente, Eu ainda estou esperando a evidência de tudo o que você me acusou.

Deve-se notar que o início das operações do novo aeroporto foi um evento onde havia de tudo: no lugar você não só podia ver os viajantes dos primeiros voos da AIFA, dezenas de pessoas aproveitaram a oportunidade para vender itens que vão desde brincos, quartzo a bichos de pelúcia e “selos” do presidente López Obrador.

No local, a presença de uma senhora que se instalou perto do estacionamento do aeroporto com um pequeno anafre para vender tlayudas, uma omelete verde dourada manchada de feijão, cacto e salsa, já que a fila para comprar era de quase 20 metros.

Informações em desenvolvimento...