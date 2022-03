Argentina frequenta as Avós da Plaza de Mayo para encontrar mais netos

Buenos Aires, 22 Mar A associação Abuelas de Plaza de Mayo, dedicada à busca de crianças ilegalmente apropriadas durante a última ditadura argentina (1976-1983), relançou sua campanha “A Argentina procura você” com o apoio do governo, segundo fontes oficiais na terça-feira. Juntamente com a Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria de Mídia e Comunicação Pública, as Avós se concentram em divulgar a busca pelos cerca de 300 netos e netas em todo o país que ainda estão desaparecidos. “Como parte do compromisso do Estado com essa busca, uma campanha federal será realizada e a colaboração de ministérios, órgãos governamentais, municípios e organizações da sociedade civil será adicionada a este projeto”, segundo comunicado emitido pela Secretaria de Direitos Humanos. O plano também visa promover o direito à identidade em termos gerais e não apenas à apropriação de crianças durante o período de terrorismo de Estado. “Para isso, também se propõe a conscientização com base em ações territoriais, treinamento e fortalecimento das áreas do Estado necessárias para a execução do plano”, explicaram no documento. A campanha é voltada para mulheres e homens nascidos entre 1975 e 1983, que duvidam de sua identidade, e à população que pode fornecer dados importantes para a pesquisa. A associação presidida por Estela de Carlotto estima que cerca de 500 bebês foram roubados pelo governo militar de suas mães, a maioria opositoras do regime e que deram à luz em centros clandestinos de detenção e tortura. Algum tempo depois, os pais desapareceram para sempre, mortos ou jogados vivos, drogados, no mar. Organizações de direitos humanos relatam que o terrorismo de Estado fez com que quase 30.000 pessoas desaparecessem na Argentina. Depois de quatro décadas, as avós conseguiram recuperar a identidade de 130 netos e promoveram julgamentos contra os responsáveis pelo terror estatal e os apropriadores de seus netos.