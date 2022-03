A ONU avisa a Rússia que não será capaz de vencer a guerra e que deve negociar

Nações Unidas, 22 Mar O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou a Rússia na terça-feira que será impossível para ela obter o controle de toda a Ucrânia e pediu a Moscou que pare os ataques e negocie a paz. Guterres, em declarações aos jornalistas, sublinhou que há “progresso diplomático” em várias questões-chave do conflito que devem ser “suficientes” para que uma cessação das hostilidades seja declarada neste momento e para avançar negociações sérias. “Essa guerra não pode ser vencida. Mais cedo ou mais tarde, ele terá que passar do campo de batalha para a mesa da paz. Isso é inevitável”, insistiu o chefe das Nações Unidas, que denunciou que os ucranianos estão vivendo “o inferno”. Nesse sentido, Guterres chamou a atenção para o “bombardeio sistemático que aterroriza civis”; os ataques a hospitais, escolas, casas e abrigos e para como toda essa campanha se intensifica a cada dia que passa. “Há mais de duas semanas Mariupol foi cercada pelo exército russo e bombardeada implacavelmente. Para quê? Mesmo que Mariupol caia, a Ucrânia não pode conquistar a si mesma cidade por cidade, rua por rua, casa em casa. O único resultado de tudo isso é mais sofrimento, mais destruição e mais horror”, disse. Guterres, que não aceitou perguntas, foi muito contundente em suas críticas à Rússia durante suas declarações de hoje, as mais duras desde o início do conflito, referindo-se ao movimento de Moscou como uma “invasão maciça” de território soberano em violação da Carta da ONU. “Continuar a guerra na Ucrânia é moralmente inaceitável, politicamente indefensável e militarmente sem sentido”, frisou o português, que salientou que “é hora de acabar com esta guerra absurda”. CHEFE mvs/jfu/dmt