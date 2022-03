ONU considera classificar a Grande Barreira de Corais como “ameaçada”

A ONU iniciou uma missão para monitorar a Grande Barreira de Corais na segunda-feira para determinar se este Patrimônio Mundial está sendo protegido das mudanças climáticas, em face de seu constante branqueamento.

As temperaturas acima da média causaram o branqueamento severo de partes do recife, confirmaram as autoridades, apesar da esperança de que um verão mais frio devido ao fenômeno La Niña salvasse os corais de uma nova temporada de danos causados pelo calor.

A missão da Unesco avaliará se o governo australiano fez o suficiente para enfrentar as ameaças à barreira, incluindo as mudanças climáticas, antes que o Comitê do Patrimônio Mundial considere incluí-lo na lista de locais “ameaçados” em junho.

Scott Heron, especialista em recifes da Universidade James Cook, disse à AFP que espera que “haja alguma transparência nas áreas do recife que estão visitando” enviados da ONU, incluindo os afetados pelo branqueamento.

“Há partes do recife cuja condição é tão pobre que nem pode ser branqueada este ano, porque restam tão poucos corais”, disse.

“Precisamos de uma ação climática urgente nesta década”, disse Heron.

Desde 2016, a Grande Barreira de Corais passou por três grandes eventos de branqueamento em que os corais afetados pelo calor expulsam algas vivas de seus tecidos, privando-as de suas cores vibrantes.

O Comitê do Patrimônio Mundial surpreendeu muitos no ano passado quando se retirou de incluí-lo em sua lista de locais “ameaçados”, uma vez que a UNESCO recomendou incluí-lo semanas antes.

A Austrália desenvolveu o plano “Reef 2050" e investiu bilhões em sua proteção, depois que a UNESCO ameaçou em 2015 rebaixar seu status de Patrimônio Mundial.

mmc/arb/perna/mas/atm