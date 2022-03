Luis Advíncula e sua ação veemente que preocupou DT Xeneize e condicionou sua mudança em Boca vs River

Boca vs River: Luis Advíncula estava à beira da expulsão no superclássico para a data 7 da Copa da Liga Argentina 2022, que foi disputada no domingo, 20 de março, no estádio Monumental Antonio Vespucio Liberti, em Buenos Aires.

Após 42 minutos de jogo, o lateral do Boca Juniors, Luis Advíncula, foi uma disputa de bola com o jogador do River Plate Milton Casco e o árbitro parou a partida.

Luis Advíncula recebeu o aviso do cartão amarelo após 32 minutos. Em seguida, houve uma falta sobre Julián Álvarez aos 38 anos “que provocou as reivindicações dos rivais e foi condicionado a receber uma segunda e sua posterior expulsão. Eu estava jogando no limite.

Assim, Luis Advíncula saltou sobre Milton Casco em uma ação vistosa, na qual o jogador de futebol 'Milionário' acabou em campo e o ala peruano tocando a bola com as costas.

No entanto, o árbitro Darío Herrera assobiou, parou a partida, mas não aceitou a falta. A ação naquele momento causou preocupação no banco substituto do Boca Juniors e no técnico Sebastián Battaglia, mas felizmente para o peruano não teve consequências.

O árbitro paralisou as ações devido à queda dramática do jogador do River Plate e não considerou a culpa de Luis Advíncula que por repetição poderia ser expulso. No entanto, o zagueiro peruano foi trocado no intervalo e não voltou ao campo para jogar os segundos 45 minutos.

Finalmente, o Boca Juniors venceu o River Plate por 1-0 com gol do atacante colombiano Sebastian Villa aos 54′ no superclássico do futebol argentino.

River Plate alcançou o clássico após a vitória sobre Ginástica e Esgrima de La Plata pela Liga Argentina. Por sua vez, o Boca Juniors venceu os Estudiantes de La Plata em casa para o torneio local.

O treinador do Boca Juniors, Sebastián Battaglia, alinhou com Agustín Rossi; Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Luis Advíncula, Frank Fabra; Juan Ramirez; Pol Fernández, Cristian Medina, Aaron Molinas; Darío Benedetto e Sebastián Villa.

O estrategista River Plate treinou com: Franco Armani; Milton Casco; Leandro González Pirez, Paulo Diaz, Robert Rojas, Enzo Perez, Nicolas De La Cruz, Esequiel Barco; Enzo Fernández; Santiago Simon e Julian Alvarez.

