Disneyland Shanghai fecha temporariamente devido ao ressurgimento da cobiça

Xangai (China), 21 Mar O parque temático da Disneylândia na megalópole chinesa oriental de Xangai fechou temporariamente suas portas devido ao aumento de infecções cobiçadas na cidade e no resto do país. Em comunicado publicado ontem à noite em seu site oficial, o parque alerta para um “fechamento temporário devido à atual situação de pandemia”, embora não especifique uma data de reabertura. “Continuaremos monitorando a situação de pandemia e consultando as autoridades locais, e notificaremos nossos clientes assim que tivermos uma data confirmada para retomar nossas operações”, afirma o breve documento. A Disneyland também anunciou que oferecerá reembolsos ou alterações de datas para quem planeja visitar o parque nos próximos dias. De acordo com os últimos dados fornecidos pela Comissão de Saúde de Xangai, 758 casos de covid foram detetados na cidade este domingo, dos quais 734 são assintomáticos. Em todo o país, o número de novas infecções registradas ontem foi de quase 5.000, das quais mais de 2.900 ainda não apresentavam sintomas. Esses níveis de contágio são os mais altos em dois anos no país asiático, que continua apostando em uma estratégia de tolerância zero contra o coronavírus. Essa estratégia permitiu precisamente manter a contagem de casos e mortes em níveis mínimos em comparação com os de outros países por meio de testes em massa e bloqueios diante de qualquer pequeno surto e um fechamento quase total das fronteiras desde março de 2020. No caso de Xangai, muitas áreas urbanas da cidade onde o contato próximo com pessoas infectadas foi detectado foram confinadas de acordo com o princípio “2+12" das autoridades locais, que consiste em dois dias de confinamento domiciliar estrito e outros doze dias de monitoramento de saúde, durante o qual vários os testes são realizados. Na sexta-feira, as autoridades anunciaram que também incluiriam pessoas que vivem em áreas consideradas de “baixo risco” na próxima rodada de testes em massa. Desde 1º de março, mais de 20.000 infecções locais foram detectadas na China, além de outras 17.700 infecções assintomáticas (Pequim não as inclui no número de casos a menos que apresentem sintomas), bem como as duas primeiras mortes por coronavírus desde janeiro de 2021. CHEFE vec/aa/ics