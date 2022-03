Vive Latino 2022: Gepe e o luxo do rock chileno no Festival

Após o profundo entusiasmo com que os participantes do Vive Latino chegaram ao Autódromo Hermanos Rodriguez, a música começou com artistas como Blossom, Sérvia e O Kills.

Por volta das 15h35 no Palco Indiano, o cantor chileno Gepe começou sua apresentação e surpreendeu seus fãs com alguns convidados especiais.

Gepe no Vive Latino 2022. A cantora chilena teve cantores como Alex Ferreira, Daniela Spalla e Esteman como convidados nos palcos da cena indiana para um show cheio de luxo, dança e paixão (Foto: Gustavo Azem/Infobae México)

A argentina Daniela Spalla chegou ao palco para tocar Timidez e mais tarde Esteman e Alex Ferreira se juntaram ao show. Deve-se notar que Gepe teve uma excelente performance de balé durante seu show.

O nome completo deste cantor é Daniel Alejandro Riveros Sepulveda e ele nasceu em 28 de setembro de 1981 em Santiago, Chile.

