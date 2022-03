Vídeo: “A verdade não precisa procurá-la em lugar nenhum”, Manuela Gomez teria dado dicas ao ex

Em 14 de março, Juan Esteban Ibarra, ex-sócio de Manuela Gómez confirmou que seu relacionamento com Manuela Gómez teria chegado ao fim, então ele decidiu sair e conversar com seus seguidores através de seu' InstaStories 'porque ele considerava um processo que faz parte de sua vida privada.

“Eu terminei com Manuela há algumas semanas, então foi uma decisão entre nós, por causa de erros acho que é um assunto privado. É assim que será para mim agora e agradeço a todas as pessoas que me mostraram seu amor”, disse Ibarra em suas histórias no Instagram.

No entanto, em uma publicação recente do gerador de conteúdo ele fez algumas declarações supostamente insinuações contra seu ex-parceiro.

“Você não precisa procurar a verdade em lugar nenhum, não é nada além de que você tem fé e perguntar a Deus se você quer perceber algo que Deus vai te mostrar o caminho e eu encontrei a verdade sozinha”, disse a empresária por meio de sua conta no Instagram.

Segundo Manuela Gómez, nos últimos dias ela recebeu alguns telefonemas alertando-a sobre algumas coisas que aconteceram pelas costas, que foram confirmadas pelas provas dadas a ela pela pessoa que a contatou.

“Realmente não vale a pena sofrer por coisas que atormentam minha vida, graças a essa ligação eu abri meus olhos e tomei outra atitude super diferente sobre a vida, para ser feliz, para continuar lutando pela minha vida e pronto”, concluiu o influenciador.

Aqui está o conteúdo completo de Manuela Gómez :

As declarações de Manuela Gómez rapidamente se tornaram virais em diferentes portais de entretenimento, como 'Gismes Hoy Col', ultrapassando 17.000 visualizações e se aproximando de 400 curtidas. Alguns dos comentários apontam que a geradora de conteúdo estava muito animada com o ex-parceiro.

“Não faça comentários de ex-casais, por isso é prejudicial para a recuperação e as más energias apagar e contar novidades”, “Super essa é a atitude, por que sofrer para que os outros gostem. 👏 Graças a Deus que antes que eu tire um peso dele”, “Não se preocupe minha rainha que age bem na vida está indo bem tão calma bênçãos virão”, “Ela está sempre supostamente calma, mas está inquieta”, entre outros.

Na última segunda-feira, 14 de março, a influenciadora Paisa colocou o tópico em cima da mesa de suas histórias no Instagram para contar a seu grupo de seguidores sobre sua ideia de deixar a Colômbia, enquanto dava algumas palavras de tranquilidade em relação ao funcionamento de sua empresa.

“Pensei muito seriamente em deixar o país. De qualquer forma, eu aceito o emprego, continuamos vendendo, vou ver como gerencio todas as coisas da minha vida novamente. Obviamente não é tão fácil dizer que vou deixar o país amanhã porque se dependesse de mim eu nem estaria aqui, nem iria para casa, mas ei, tenho que ver como resolvo a coisa dos cachorrinhos, tenho que ver como acomodo a empresa novamente, tenho que administrar muitas coisas para poder sair.”

