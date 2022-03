Venezuela cumprimenta a Tunísia no 66º aniversário de sua independência

Caracas, 20 Mar O governo da Venezuela cumprimentou a Tunísia no domingo no 66º aniversário de sua independência da França. “Estendemos uma saudação fraterna ao povo fraterno da Tunísia por ocasião do 66º aniversário de sua independência. A Venezuela exalta as lutas contra o domínio colonial francês”, disse o Ministério das Relações Exteriores do país caribenho em sua conta no Twitter. A Tunísia conquistou sua independência da França em 20 de março de 1956. Em 8 de fevereiro, a Amnistia Internacional (AI) denunciou o “ataque” à independência do poder judicial na Tunísia pelo Presidente da República, Kais Said, depois de anunciar um decreto iminente para dissolver o Conselho Superior da Magistratura (CSM), que acusa de corrupção e sectarismo político. Esta medida “representa uma séria ameaça ao direito a um julgamento justo na Tunísia. Se o presidente emitir um decreto para dissolver ou suspender a instituição, soará como uma sentença de morte para a independência judicial do país”, disse o diretor regional da Anistia Internacional para o Oriente Médio e Norte da África, Heba Morayef. Na visão de Morayef, desde que o Estado de Emergência foi decretado em 25 de julho de 2021, Said desmantelou quase todos os controles institucionais do país e o CSM permaneceu como o último bastião da imparcialidade judicial, pedindo uma retificação dessa medida. Desde que Said proclamou o Estado de Emergência em 25 de julho de 2021, que incluiu a cessação do então primeiro-ministro Hichem Mechichi e a suspensão da Assembleia por tempo indeterminado, ele congelou quase toda a Constituição de 2014 e assumiu plenos poderes para “recuperar a paz social”. Uma iniciativa que foi descrita pela maioria dos partidos políticos como um “golpe de Estado”, enquanto outros a consideram uma “retificação” da revolução de 2011. CHEFE sc/cfa