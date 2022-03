Santiago Gonzalez, do México, cai na final de duplas de Indian Wells

Indian Wells (EUA), 20 Mar Santiago Gonzalez, do México, caiu este sábado na final de duplas masculinas de Indian Wells com o francês Edouard Roger-Vasselin contra a dupla formada pelos norte-americanos John Isner e Jack Sock. Isner e Sock foram proclamados campeões no torneio do deserto da Califórnia ao derrotar Gonzalez e Roger-Vasselin por 7-6 (4) e 6-3 em uma hora e 19 minutos. González, 38 anos, já conquistou os títulos de duplas dos torneios de Buenos Aires e Córdoba (Argentina) este ano ao lado do argentino Andrés Molteni. Na final de duplas femininas de Indian Wells, os chineses Yifan Xu e Zhaoxuan Yang venceram Asia Muhammad, dos EUA, e Ena Shibahara, do Japão, por 7-5 e 7-6 (4). A Indian Wells encerrará sua edição de 2022 neste domingo com as finais individuais. O polonês Iga Swiatek enfrentará Maria Sakkari, da Grécia, a partir das 13:00 (20:00 GMT), enquanto o espanhol Rafa Nadal enfrentará o americano Taylor Fritz não antes das 15h (22:00 GMT).