San Marcos: O que acontecerá com os candidatos que compraram o teste? O reitor responde

Depois de cancelar o processo de admissão 2022-II da Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), seu reitor, Jeri Ramón, explicou o que acontecerá com os candidatos que trapacearam ao comprar o teste vazado.

Nesse sentido, Ramón destacou que as investigações correspondentes já estão sendo realizadas com o Gabinete do Procurador para a Prevenção do Crime para identificar os infratores. “Se fosse detectado que um aluno comprou o teste, esses alunos serão falhos para sempre e nunca poderão entrar na universidade”, disse ele à TV Perú.

Da mesma forma, o reitor afirmou que essas más práticas foram realizadas há anos no Decano da América, mas que é hora de reivindicar sua imagem.

“Você tem que ser corajoso para tomar essa decisão. Sei que haverá algumas perguntas, mas a imagem de San Marcos não pode continuar sendo violada. Quero deixar claro que, se isso já aconteceu antes, não acontecerá novamente. Isso é uma consequência dos anos anteriores. Nós estabelecemos o recorde de como as pontuações e os símiles das notas foram dadas, e hoje mais do que nunca a corrupção deve sair de San Marcos”, acrescentou.

Em busca de não ter que cancelar outro processo de admissão devido a novos vazamentos, Ramón anunciou a reorganização do Escritório Central de Admissão para otimizar as medidas de segurança na preparação, aplicação e classificação dos exames.

Deve-se notar que na semana passada foi relatado um “suposto vazamento” do exame de admissão. Além disso, hoje uma pessoa relatou um novo vazamento, até mostrando as evidências em um canal de televisão.

“É suposto ser um terceiro que não está no processo de exame de admissão. Ele sai denunciando que as provas haviam vazado e as mostrou no canal. Precisamos saber quem lhe enviou as provas. Acho que o mais correto e ético, devido à transparência e segurança do processo, é cancelar o exame”, explicou à Agência Andina.

O reitor da UNMSM pediu para lembrar que a competição para entrar em San Marcos é muito difícil e que conseguir uma vaga para a Faculdade de Medicina, cada jovem deve enfrentar outros 75.

“Se há estudantes que se esforçam tanto para estudar, que vêm das aldeias mais remotas, sem ter apoio familiar, não é justo que quem tem dinheiro e pode comprar o teste tire uma vaga, deixe-a sem a oportunidade de estudar. É por isso que tenho visto conveniente cancelar o processo de admissão completo, que inclui os dias 12, 13, 19 e 20 de março, até nova programação”, disse.

Em relação ao pagamento pelo direito ao exame, Jeri Ramón enfatizou que “o pagamento (como direito ao exame de admissão) dos candidatos está assegurado”. Ou seja, aqueles que refizerem o teste nas datas a serem anunciadas não precisarão fazer pagamento adicional por ele. Nenhuma informação adicional foi dada sobre os dias em que os novos testes ocorrerão, ele se concentrou apenas em indicar que eles garantirão que o vazamento não aconteça mais uma vez.

“Pedimos a compreensão dos pais. Não podemos permitir que os alunos entrem em testes de compra e que não se dedicaram a estudar. San Marcos é competição, San Marcos não pode se dar ao luxo de receber comerciantes dentro de nossa amada alma mater”, disse.

