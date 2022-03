San Felipe, Baja California, registra terremoto de magnitude 4.0

Um terremoto de magnitude 4.0 e uma profundidade de 10 quilômetros alertou os habitantes da cidade de San Felipe às 1:19 hora local (7:19 UTC) de hoje.



O movimento teve como epicentro 70 km a leste dessa população no estado da Baja California, de acordo com informações preliminares.

O impacto sobre as vítimas humanas e os danos materiais causados por esse movimento telúrico no estado da Baja California permanece indeterminado, dados os eventos recentes.



Diante da atividade sísmica significativa, o Centro Nacional de Prevenção de Desastres (Cenapred) recomenda não cair em boatos ou notícias falsas e apenas reportar a fontes oficiais, como as autoridades de Proteção Civil, locais e estaduais, bem como federais.



Após um tremor, verifique se há possíveis danos em sua casa, use seu telefone celular apenas em caso de emergência, não acenda fósforos ou velas até se certificar de que não há vazamento de gás e lembre-se de que podem ocorrer tremores secundários do terremoto, por isso é importante estar alerta.



Você também pode seguir as seguintes etapas antes de um terremoto: preparar um plano de proteção civil, participar de exercícios de evacuação, identificar zonas de segurança em casa, escola ou local de trabalho e preparar uma mochila de emergência.



Durante um terremoto, mantenha a calma e fique em uma zona segura, fique longe de objetos que possam cair; se você estiver em um carro, estacione e fique longe de prédios, árvores e postes; e se você estiver localizado na costa, fique longe da praia e refugie-se em áreas altas.

(Ilustração: Jovani Perez/Infobae)

Terremotos no México

O México é localizado em uma área de alta atividade geológica, o que o expõe ao risco constante de terremotos. Prova disso foram os terremotos de 1985 e 2017, que causaram grandes danos, no entanto, não foram os maiores da história do país, apesar de serem um dos mais presentes na memória de nacionais e estrangeiros.

Em 28 de março de 1787, uma Oaxaca colonial foi abalada pelo que foi o terremoto mais forte registrado no México até agora. Com uma magnitude de 8,6, foi seguido por um tsunami que foi 6 quilômetros além da costa.

Especialistas do Centro de Instrumentação e Gravação Sísmica (Cires) acreditam que será possível repetir situações semelhantes em um futuro próximo. Essas conclusões emergiram de um estudo datado de 2009 que buscou analisar o evento supracitado. Foi dito então que pode haver terremotos de magnitude semelhante nas costas do México e da América Central. Isso ocorre porque esta área tem um grande potencial para eventos de natureza geológica, dada a sua localização na chamada Violência de Guerrero.

No entanto, uma magnitude menor em um evento sísmico não se traduz necessariamente em um impacto menor nos edifícios e na infraestrutura. Assim, em 1985 e 2017, os habitantes da capital, Cidade do México, tiveram que enfrentar a devastação resultante de dois terremotos que se tornaram parte da água de suas vidas.

Em 19 de setembro de 1985 ocorreu às 7:19 hora local (13:19 UTC) com uma magnitude de 8,2 e com um epicentro no estado de Guerrero. Desde aquele terremoto, muitos pensaram que algo assim não aconteceria novamente. Mas aconteceu de novo exatamente 32 anos depois.

Em 2017, aconteceu às 13:14 hora local (18:30 UTC), com epicentro em uma área entre os estados de Puebla e Morelos. Então, o número de mortos chegou a 369.

CONTINUE LENDO:

TERREMOTOS

MAIS NOTÍCIAS