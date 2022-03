Pelo menos sete mortos quando uma mina explode quando um ônibus passa no Mali

Bamako, 20 Mar Pelo menos sete pessoas morreram e outras dezenas ficaram feridas pela explosão de uma mina que foi ativada pela passagem de um ônibus no qual viajavam em uma rodovia na região de Mopti, no centro do Mali, fontes de segurança e saúde disseram à Efe. O incidente ocorreu ontem sábado por volta das 15:00 horas locais entre Denga-Ouro e Takoutala na estrada entre Konna e Sevare, as fontes explicaram que entre os feridos há vários em estado grave. As fontes ressaltaram que os feridos foram internados no hospital Dolo, na cidade de Sevare. Mali está passando por uma situação complexa de insegurança e instabilidade política com a presença de grupos jihadistas, que estão intensificando seus ataques contra a população civil, o exército maliano e forças estrangeiras e das Nações Unidas. Além disso, houve dois golpes de Estado em menos de um ano, após o qual começou um processo de transição que ainda não culminou em aguardar a realização de uma eleição geral ainda a ser realizada. CHEFE fzb-id