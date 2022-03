Pelo menos 4 mortos quando um carro atingiu um grupo no sul da Bélgica

Bruxelas, 20 Mar Pelo menos quatro pessoas morreram depois de bater um veículo em um grupo que celebrava o carnaval esta manhã na cidade belga de Strépy-Bracquegnies, no sul da Bélgica, as redes de língua francesa RTBF e RTL relataram. A polícia local reduziu o número inicialmente dado de cinco mortes para quatro, e também relatou 7 ferimentos graves e 15 ferimentos leves, de acordo com o RTBF. A polícia prendeu dois suspeitos após o atropelamento, as pessoas que estavam viajando no veículo envolvido. O prefeito da cidade, Jacques Gobert, ativou o plano de desastre. “Um carro em alta velocidade atropelou a multidão que se reuniu para assistir Gilles pegar. O motorista continuou seu caminho, mas nós o interceptamos”, disse o vereador em declarações coletadas no jornal “Le Soir”. De acordo com testemunhas, por volta das 5.00 (4.00 GMT) um veículo “do nada” invadiu várias dezenas de pessoas acompanhando um grupo de Gilles, um personagem tradicional do carnaval de Binche (cuja celebração foi reconhecida como Patrimônio Mundial pela UNESCO) e outras cidades no sul da Bélgica. Oito ambulâncias chegaram ao local para ajudar os feridos e o centro esportivo da cidade foi montado como um centro de emergência, onde uma célula de psicólogos cuida das pessoas que participam desta festa de carnaval. “Não há palavras, é horror. Chegando ao local muito depois da catástrofe, vendo aqueles corpos espalhados na estrada, pessoas sofrendo... Você não pode imaginar que isso possa existir e, infelizmente, é isso que está acontecendo. Não há palavras, é dramático”, disse Gobert. O apresentador da RTL Fabrice Collignon, que participava das comemorações, disse que o grupo, de cerca de 150 pessoas segundo ele, estava a caminho pela cidade quando de repente “ouvimos um barulho enorme vindo da traseira e o carro literalmente bateu no grupo de pessoas”. “Foi uma cena que eu nunca pensei que veria na minha vida. O carro acelerou e quando percebemos que algo estava acontecendo, todos estavam no chão. As pessoas estavam gritando. Havia música e sorrisos e três segundos depois, gritos. Foi horrível”, descreveu. A ministra belga do Interior, Annelies Verlinden, entrou em contato com o prefeito, entre outras coisas, para descobrir se um ataque terrorista pode ser descartado. O Ministério Público realizará uma coletiva de imprensa durante toda a manhã para informar sobre o evento.