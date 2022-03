Páscoa: quanto custa viajar de carro de Buenos Aires a Mendoza, Córdoba e os principais destinos turísticos

Diante das férias da Páscoa, muitas pessoas decidem usar seus carros para viajar dentro do país e desfrutar das fronteiras interiores, especialmente considerando as dificuldades de viajar para o exterior e considerando que está se tornando cada vez mais difícil comprar dólares por causa da diferença de peso. E embora viajar pela Argentina neste contexto de alta inflação também não seja fácil para os turistas locais, é sem dúvida a opção mais acessível para quem tem alguma economia e decide aproveitar o longo fim de semana de abril.

Neste contexto, a Infobae realizou uma pesquisa para contabilizar o custo de viajar de carro de Buenos Aires para alguns dos principais destinos turísticos do país, que mostrou que até $28.665,7 em gasolina é necessário para viajar de e para Bariloche; $17.965,60 para Mendoza; até $7.133, 40 para ir para Mar del Plata; $23.381,70 para chegar a Puerto Iguazú, em Misiones e $12.549,50 para ir a Córdoba.

Dependendo de quantas pessoas compartilham a viagem, também pode ser uma opção mais barata, do que o custo individual de outra forma.

Ao entrar no carro, o orçamento familiar deve ser levado em consideração. Especialmente considerando que o poder de compra dos salários é corroído pela inflação, que nos últimos 12 anos atingiu 52,3%, de acordo com o Indec. E também considerando o aumento do preço da gasolina, um dos itens que mais crescem na participação do gasto total de automóveis.

Recorde-se que os combustíveis aumentaram este mês. A este respeito, a empresa YPF anunciou na segunda-feira passada aumentos de 9,5% média no preço de seus combustíveis básicos e uma média de 11,5% em combustíveis premium.

Enquanto isso, o presidente da Câmara Argentina de Turismo (CAT), Gustavo Hani, disse à Infobae que há muitas expectativas colocadas no feriado da Páscoa de 2022. “Vemos que a demanda por viagens continua aumentando em todo o país e estamos muito felizes com o que isso significa para a sociedade e o que isso gera para a economia do país. Viemos de uma temporada de verão de sucesso, com a poderosa ferramenta do PreviaJe, onde foi demonstrada a importância do turismo como atividade para sustentar as províncias e gerar emprego genuíno”, disse.

“Nesse sentido, trabalhamos para alcançar um grande movimento turístico durante a Páscoa. Estamos convencidos de que este ano continuaremos a recuperação do turismo com o impulso de fins de semana prolongados e escapadelas”, acrescentou.

Buenos Aires - Bariloche

Viajar em um carro de tamanho médio de Buenos Aires a Bariloche exige viajar aproximadamente 1.640 quilômetros, o que significa um consumo médio de 217 litros. Se você levar em conta o preço da super gasolina da YPF, cujo valor na cidade de Buenos Aires é de US $109,90 por litro, para ir e vir é necessário pagar cerca de US $23.848,30, enquanto se você usar nafta premium, (a US $132,10 por litro) a despesa é de US $28.665,7. Esses valores aumentam fora do CABA.

O Centro Cívico de Bariloche recebe turistas durante todo o ano

Especialistas enfatizam que pode haver variações no consumo de combustível, dependendo da manutenção do carro, como o ajuste correto do carro: pressão dos pneus e condição dos filtros de ar e óleo; e o modo de manuseio.

Nesse caso, o custo de cerca de seis pedágios, para um total de $511,71, deve ser adicionado à despesa.

Buenos Aires — Mendoza

Para aqueles que escolhem as montanhas e vinhedos como atração e decidem visitar a província de Cuyana, eles precisarão viajar cerca de 1.047 quilômetros por trecho, o que significa um consumo médio de 136 litros de gasolina em um carro de tamanho médio.

Para chegar à terra do vinho de Buenos Aires, é necessário viajar cerca de 1.047 quilômetros por trecho.

Assim, o cálculo das despesas com veículos que se movem a 110 quilômetros por hora mostra que o carregamento de super gasolina chega a US $14.946,40, enquanto com a gasolina premium, o custo sobe para 17.965,60 pesos.

Este destino deve ser cobrado o custo de 10 pedágios que totalizam cerca de $831,71 por seção.

Buenos Aires - Mar del Plata

A Costa Party é sempre uma ótima opção, mesmo no outono. E nesse sentido, Mar del Plata está, como todos os anos, entre os destinos mais visitados para reservas.

Mar del Plata continua sendo um clássico para as famílias argentinas quando se trata de escolher um destino turístico (Shutterstock)

A distância da cidade de Buenos Aires é de aproximadamente 414 quilômetros pela Rota Provincial 2, o que implica um consumo de 54 litros para viajar de ida e volta. Nesse caso, você precisa desembolsar cerca de $5.934,60 se carregar super gasolina e cerca de $7.133,40 se consumir premium.

Para alcançar o feliz, é preciso levar em conta as despesas com cinco pedágios, que no total acumulam cerca de US $457,71 só de ida.

Buenos Aires — Córdoba

Esta província, acessada a partir de Buenos Aires pela Rota Nacional 9, também é um dos destinos mais populares da Argentina quando se trata de passeios turísticos.

As montanhas de Córdoba tendem a ser uma atração para turistas em todas as épocas do ano (Credit Prensa Visit Argentina)

Neste caso, da CABA você deve viajar cerca de 700 quilômetros para chegar à capital Córdoba, o que implica um consumo de combustível de 95 litros para percorrer os 1.400 km necessários para ir e voltar. Dessa forma, você precisa gastar cerca de $10.440,50 se cobrar super e cerca de $12.549,50 no caso de cobrar gasolina premium.

Para chegar a la docta, é necessário adicionar ao orçamento cerca de seis pedágios totalizando $611,71 por seção.

Buenos Aires — Iguaçu

Finalmente, quem quiser visitar ou revisitar as Cataratas do Iguaçu em Misiones e ir de carro terá que viajar cerca de 2.600 quilômetros de e para Buenos Aires, para consumir 177 litros de gasolina. Portanto, se você carregar super gasolina, terá que pagar $19.450,30 e, no caso da gasolina mais cara, terá que ter $23.381,70 .

Nesse caso, é necessário considerar gastos com oito pedágios que totalizam $901,71.

As Cataratas do Iguaçu no lado argentino - © Nicholas Tinelli/Argentina Photo Workshops

Outras despesas ao viajar de carro

Deve-se notar que o custo total serve de referência e que o investimento consiste em uma série de valores padrão que inclui a gravação de autopeças (obrigatória pela Lei 3.708) cujo valor estabelecido na Cidade é de US $3.000, além do custo, também na CABA, do Veículo Técnico Verificação (VTV) de $4.024 para carros.

O procedimento VTV é obrigatório para veículos particulares de até 3.500 quilos, com mais de três anos ou mais de 60 mil quilômetros. Os requisitos são ter o cartão de identificação, a carteira de motorista atual e o seguro do veículo em vigor. Também é necessário ter um comprovante de pagamento correspondente à reserva de turno. E com o cartão verde ou azul, no caso de terceiros.

Para a gravação de autopeças, o procedimento deve ser realizado por todos os proprietários de veículos motorizados localizados na cidade. Os requisitos são ter o título ou cartão de identificação verde/azul e um documento de identidade válido. Assim que o procedimento for concluído, você receberá um formulário e uma bolacha identificando que o veículo está gravado.

Documentação necessária

Também é importante ter em mente qual documentação é necessária para poder viajar tanto em rotas nacionais quanto provinciais, bem como em ruas e rodovias.

A Agência Nacional de Segurança Rodoviária notificou que a documentação obrigatória para dirigir consiste em uma carteira de motorista válida e habilitando o tipo de veículo, DNI, cartão de identificação do veículo (cartão azul ou verde), bolacha e certificado da Revisão Técnica Obrigatória (de acordo com a legislação onde é localizado) o veículo), prova atual da apólice de seguro obrigatório contra terceiros, ambas as placas de patente colocadas visíveis, inalteradas, em boas condições e em local apropriado, comprovante de pagamento do imposto de liquidação do veículo (patente) e prova e bolacha válida para veículos com GNV.

