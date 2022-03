Outra partida do playoff da Oceania adiada devido ao COVID

DOHA, Catar (AP) - As Ilhas Cook se tornaram o segundo país a competir nas eliminatórias da Copa do Mundo da Oceania, cuja partida foi adiada devido a casos positivos de COVID-19.

A confederação de futebol da Oceania informou que os jogos entre Ilhas Cook e Haiti e Vanuatu e Ilhas Salomão, para o Grupo A, não serão disputados no domingo.

A FIFA disse que Vanuatu se retirou do torneio eliminatório em Doha, Catar, depois que a maioria de sua equipe testou positivo para o vírus. De acordo com a confederação continental “vários jogadores das Ilhas Cook mostraram-se positivos”.

As Ilhas Cook estrearam na quinta-feira com uma derrota por 2-0 para as Ilhas Salomão. O jogo de Vanuatu contra o Taiti foi adiado.

No primeiro dia do Pool B na sexta-feira, a Nova Zelândia derrotou Papua Nova Guiné por 1-0 e Fiji venceu a Nova Caledônia por 2-1.

O vencedor da final da Oceania, que será disputada em 30 de março, jogará um playoff em junho contra o quarto das eliminatórias da CONCACAF. O vencedor se classificará para a Copa do Mundo do Catar, que começará em novembro.