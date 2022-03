Oliveira reina em Mandalika, Márquez a vítima mais inoportuna

Juan Antonio Llados Lombok (Indonésia), 20 Mar O português Miguel Oliveira (KTM RC 16), reinou na pista de Mandalika, palco do Grande Prémio de MotoGP da Indonésia, e em que o espanhol Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 v) teve a derrota mais inesperada depois de sofrer um acidente brutal durante os treinos livres antes da corrida . Márquez sofreu até quatro quedas no fim de semana na Indonésia, na quarta ele voou pelo ar e se atingiu com uma concussão que no final o aconselhou a não participar de uma corrida em que a chuva era outro grande protagonista. Enquanto as categorias Moto3 e Moto2 não tiveram problemas em seu desenvolvimento, embora a categoria intermediária tenha sido cortada de 25 voltas 16 devido ao mau estado do asfalto nas curvas 2, 3, 10 e 17, quando os preparativos para a categoria MotoGP deveriam começar, um verdadeiro dilúvio caiu sobre Mandalika. A corrida de MotoGP, após a decisão de encurtar a corrida de Moto2, também foi reduzida de 27 para 20 voltas, mas a chuva teve um trunfo decisivo e, por vezes, preocupante. A água levou a uma sucessão de atrasos que levaram a temer o cancelamento da corrida, mas a trégua dada pela chuva permitiu que o início prosseguisse com uma hora e um quarto de atraso, em condições extremas da pista, em que as habilidades dos pilotos mais rápidos na água saíram, em muitas ocasiões aqueles que fazem não têm o maior potencial mecânico em suas motocicletas. E embora tenha havido uma série de mudanças nos minutos iniciais e tudo parecesse prenunciar que seria o australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) quem iria impor suas habilidades nessas condições, surgiu a figura de Oliveira, que partiu da sétima posição no iniciando a formação, e que com um passe firme e várias voltas rápidas de carreira deixou todos os seus rivais. Miller também não suportou a pressão daqueles que vieram de trás, o francês Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22) e Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que alcançaram o melhor tempo de treinamento, embora no início da corrida ele deu alguns sinais de fraqueza, mas, com o passar das voltas, cresceu e em um retorno espetacular acabou ficando em segundo lugar. O melhor espanhol da categoria acabou sendo Alex Rins (Suzuki GSX RR), que chegou a lutar pelas posições de liderança, mas acabou tendo que se contentar com o quinto lugar, à frente de seu companheiro de equipe e campeão mundial de MotoGP em 2020, Joan Mir. O piloto Somkiat Chantra (Kalex) deu ao seu país, a Tailândia, a primeira vitória no campeonato mundial de motociclismo ao vencer a Moto2 com autoridade e solo depois de protagonizar várias voltas rápidas para provar a sua credibilidade em Mandalika, onde foi acompanhado no pódio pelo italiano Celestino Vietti ( Kalex), que se consolidou na primeira posição do campeonato, com Arón Canet (Kalex), terceiro. O italiano Dennis Foggia (Honda) conquistou uma vitória sólida e retumbante, a primeira do ano, na Moto3, à frente dos espanhóis Izan Guevara (GasGas) e Carlos Tatay (CFMoto). Foggia é o novo líder do campeonato mundial com 34 pontos, um a mais do que o espanhol Sergio García Dols (GasGas), quarto na corrida, e com o companheiro espanhol Izan Guevara terceiro com 28 pontos. CHEFE JLL/EA