Oliveira reconheceu que seu bom começo lhe permitiu vencer

Lombok (Indonésia), 20 Mar O português Miguel Oliveira (KTM RC 16) reconheceu que grande parte do sucesso da sua vitória se deveu ao bom início que fez porque “sem esse bom começo a corrida teria sido diferente para mim, porque atrás dos outros pilotos nada podia ser visto porque da chuva, ou melhor, por causa dos salpicos da água que estava na pista.” “Foi difícil ver e também entender a aderência da pista, mas depois de algumas voltas eu vi que eu poderia puxar mais, embora seja muito difícil fazer uma corrida nessas condições porque em uma sessão de treinamento você tem mais tempo e você pode gerenciar os pneus de outra maneira, embora, felizmente, eu tenha saído bem e eu segui Jack (Miller), e lá entendi o que eu precisava”, lembrou Oliveira. “Consegui encontrar uma lacuna e superá-lo”, disse sobre Miller e afirmou que “se tivessem havido mais sete voltas não sei o que teria acontecido, porque Fabio (Quartararo) estava muito atrás, mas felizmente consegui voltar ao pódio e com uma vitória”, o piloto português da KTM mostrou-se satisfeito. “Vi que 'Pecco' e Martín tiveram problemas com 'aquaplanagem' na primeira curva e não sabia que havia tanta água lá, era uma questão de instinto poder rolar com tanta água”, disse. “Houve apenas duas corridas, mas, obviamente, queremos continuar a manter essa posição de força nas corridas seguintes e não queremos obter boas posições em duas ou três corridas e é isso, queremos estar à frente constantemente e para isso temos que trabalhar duro, como é a norma nesta categoria, onde há muita competitividade, como ele vê no segundo trimestre com tanta igualdade então nos concentramos em ser rápidos e obter bons resultados na corrida”, disse. CHEFE JLL/EA