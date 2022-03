O lucro líquido de 2021 da petrolífera saudita Aramco excede o nível pré-pandêmico

A gigante da energia Saudi Aramco anunciou no domingo um aumento de 124% em seu lucro líquido em 2021 em comparação com 2020, superando os níveis pré-pandêmicos, horas após novos ataques de rebeldes do Iêmen em suas instalações.

A Aramco registrou lucro líquido de 412,4 bilhões de riais sauditas (US $110 bilhões) em 2021, em comparação com 183,8 bilhões de riais sauditas (US $49 bilhões) em 2020, de acordo com um comunicado do grupo.

O anúncio dos resultados da Aramco ocorre em um contexto em que os preços do petróleo subiram, após a invasão russa da Ucrânia.

Também ocorre horas depois de um novo ataque dos rebeldes Houthi do Iêmen às instalações do gigante da energia no sul da Arábia Saudita, o principal exportador mundial de petróleo bruto e país liderando uma coalizão militar em apoio ao poder iemenita contra os insurgentes apoiados pelo Irã.

De acordo com essa coalizão, as defesas aéreas sauditas destruíram um míssil balístico e nove drones, mas aqueles com armadilhas atingiram seus alvos, incluindo uma estação de distribuição da Aramco no sul e uma usina de liquefação de gás da empresa no oeste.

- “Ano excepcional” -

Os ataques causaram “danos materiais às instalações e residências”, de acordo com a coalizão. Os houthis assumiram a responsabilidade pelos ataques a estabelecimentos “vitais e importantes”, incluindo a infraestrutura da Aramco.

Em 2019, vários ataques aéreos a duas instalações da empresa na região leste do país reduziram temporariamente a produção de petróleo bruto do reino pela metade.

O Conselho de Cooperação do Golfo, um grupo que reúne as seis petromonarquias árabes, lideradas pela Arábia Saudita, propôs conversações em Riade a partir de 29 de março para tentar resolver o conflito no Iêmen.

Mas os rebeldes alertaram que não entrarão em território “inimigo”, embora assegurem que não se opõem ao início das negociações.

A Aramco, maior exportadora mundial de petróleo, anunciou um lucro líquido de US $88,2 bilhões em 2019, antes da pandemia de covid-19 atingir a economia global, especialmente os setores de petróleo e aviação.

O CEO da empresa, Amin Nasser, saudou estes resultados: “Um ano excepcional de 2021 para a Aramco em termos de resultados financeiros, operacionais, iniciativas, conquistas e investimentos futuros, apesar dos desafios e do difícil contexto global devido à pandemia”, segundo um comunicado.

“Esses fortes resultados demonstram nossa disciplina orçamentária, nossa flexibilidade diante das mudanças nas condições do mercado e o foco em nossa estratégia de crescimento de longo prazo”, acrescentou.

Nasser enfatizou que “a perspectiva permanece incerta devido a vários fatores macroeconômicos e geopolíticos”, e lembrou que “a segurança energética é fundamental para bilhões de pessoas em todo o mundo”.

A Arábia Saudita busca diversificar sua economia dependente do petróleo, com o Fundo de Investimento Público (PIF), o fundo soberano do reino, investindo em vários setores nacional e globalmente.

Em fevereiro, o reino “transferiu” 4% das ações da Aramco para o PIF, avaliado em US $80 bilhões, uma operação destinada a “apoiar a reestruturação da economia nacional”.

