O estagiário de Buenos Aires queima no PRO: entre as versões sobre o avanço das eleições, cinco candidatos a governador são perfilados

Com a aproximação de 2023, o PRO multiplica os candidatos a governador da província de Buenos Aires. O triunfo eleitoral de Diego Santilli em um distrito que parecia ser propriedade exclusiva do peronismo, curiosamente, não fez dele o candidato indiscutível de seu partido para suceder Axel Kicillof, mas a estratégia acordada pelos principais referentes é clara: deixe todos sair e visitar o território e o escolhido será o que será melhor instalado no próximo ano entre a liderança e nas pesquisas.

Essa é a mesma posição compartilhada por líderes como Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta e Patricia Bullrich. De qualquer forma, ninguém imagina que mais de um candidato próprio se apresentará para competir no PASO contra a UCR porque as chances de vitória poderiam ser reduzidas. Também não está previsto que as partes internas sejam realizadas para que apenas um candidato chegue às primárias.

“Este não é o momento para candidaturas; as pessoas vão punir aqueles que se apressam enquanto há tantos problemas concretos”, é o argumento repetido pela liderança política, embora aqueles que têm aspirações para liderar a Província precisem ser ativos, abordar os vizinhos e negociar com o chefes territoriais. Santilli, nesse sentido, corre com uma vantagem. Tem o apoio político e econômico de Rodríguez Larreta. E se na campanha eleitoral de 2021 ele viajou mais de 30.000 quilômetros para visitar 98 municípios (algo que lhe permitiu vencer em 72% das comunas em que estava), um dia depois de vencer as eleições ele retomou suas turnês provinciais e estima-se que em agosto próximo ele terá concluído sua presença em todos os 135 municípios de Buenos Aires.

O que Santilli conseguiu foi um feito. Venceu nas últimas eleições com uma diferença de 1,3 pontos sobre o All Front (39,81% contra 38,53%), mas conseguiu algo que não acontecia desde 1983: venceu todo o peronismo unido. Uma análise mais detalhada dos votos, realizada pela equipa santillista, confirma que, mesmo com menos 10 pontos de participação eleitoral, a lista do Juntos superou em mais de 4 pontos do que o espaço conquistado nas eleições de 2019 . E que a folha de pagamento liderada por Santilli foi imposta em 109 dos 135 municípios de Buenos Aires, que representam 80% do total, e até ganhou em 66 há mais de dois anos. Dentro desse pelotão, Juntos venceu em 44 municípios peronistas ou kirchneristas e em 7 condados do bairro.

Diego Santilli e Cristian Ritondo, visitando Mar del Plata, com o prefeito Guillermo Montenegro

Mesmo, de acordo com esse relatório, se as eleições de 2019 forem comparadas com as de 2021, o Together for Change cresceu 4,21 pontos na província de Buenos Aires . Com esses resultados, por que Santilli não é o candidato a governador de todo o PRO? Pode ser, na realidade, mas hoje existem diferenças que existem a nível nacional: ele é o escolhido de Rodríguez Larreta, não Bullrich nem, por enquanto, não de Macri. E o estagiário provincial também influencia: os prefeitos do PRO não têm uma opinião unânime. Há chefes comunitários que procuram concorrer ou preferem um par para competir pelo governo. Há até aqueles que se opõem ao estilo larretista no político armado por causa de seu “olhar muito portenho” e a profusão de recursos.

Santilli chegou a adicionar alguma resistência nas últimas semanas por ter se tornado coordenador do Conselho Nacional do projeto Larreta Presidente. Algumas pessoas de Buenos Aires acreditam que essa tarefa levará tempo para se dedicar aos problemas do distrito provincial. Claro, essa estrutura também inclui Cristian Ritondo, chefe do bloco de deputados PRO, que 24 horas atrás disse: “Eu quero e pretendo governar a Província”, disse ele à Rádio Continental.

Santilli e Ritondo se consideram amigos, estão trabalhando ativamente para que o chefe de governo de Buenos Aires se mude para a Casa Rosada e, estranhamente, já estão competindo para se tornarem candidatos a governador do PRO, incentivados pelo próprio Rodríguez Larreta. Ambos até começaram a percorrer algumas cidades da província juntos. No início do mês, eles estavam em Zarate e no último sábado visitaram Mar del Plata e Ayacucho. O plano é repetir essas incursões conjuntas a cada quinzena.

No ritondismo, eles dizem que não querem alterar o jogo justo que governa Santilli, mas alertam que o ex-vice-chefe de Buenos Aires tem dificuldades porque “chega ao topo” da Província, enquanto o chefe dos deputados PRO tem mais apoio no interior provincial. Como tradicional aliada de María Eugenia Vidal, Ritondo herdou grande parte dos líderes alinhados com o ex-governador. E seus parentes destacam o grande número de prefeitos, legisladores e vereadores que assinaram uma carta promovida por ele na qual, ao criticar o aumento da retenção na fonte, exigiram que Kicillof deixasse de ser o “delegado” do governo nacional.

Patricia Bullrich lançou seu grupo de Buenos Aires La Provincial junto com Javier Iguacel, seu candidato a governador

Há 5 deputados nacionais, 2 senadores provinciais, 8 deputados de Buenos Aires, 5 prefeitos e uma centena de vereadores. Entre os signatários que o setor Ritondo considera como demonstrando sua força interna estão Alejandro Finocchiaro, ex-ministro da Educação da Cambiemos; os vidalistas Alex Campbell e Walter Lanaro, e chefes comunitários como Manuel Passaglia (San Nicolás), Sebastián Abella (Campana), Martín Yeza (Pinamar), Lisandro Matzkin (Coronel Pringles) e Jorge Etcheverry (Lobos).

Patricia Bullrich também não fica parada. Ele quer apoiar seu projeto presidencial com sua própria presença na decisiva província de Buenos Aires. É por isso que, desde o início do ano, ele começou passeios por diferentes cidades de Buenos Aires, reforçou a tarefa do deputado nacional Gerardo Milman, sua mão direita, como armador político no distrito e na última terça-feira ele lançou em Pilar o grupo La Provincial, que busca expandir espaço para organizações civis e que lidera Patricia Vasquez, advogada que trabalhou com Bullrich no Ministério da Segurança e é referência para o PRO no partido Malvinas Argentinas.

O evento em que o grupo foi apresentado foram, entre outros, o deputado nacional Waldo Woff, o vereador de Tigre Segundo Cernadas, o senador provincial Juan Pablo Allan, a deputada de Buenos Aires Florencia Retamoso (esposa de Milman), o sindicalista professor Facundo Lancioni, o ex-deputado nacional Nicolás Massot e o dançarino Maximiliano Guerra, embora não tenha sido por acaso que Bullrich se sentou ao seu lado Javier Iguacel, prefeito do Capitan Sarmiento: ele será seu candidato a governador.

O ex-ministro da Energia de Cambiemos também aparece, representando o bulricismo, como membro da nova liderança do Buenos Aires PRO, que em 13 de março renovou suas autoridades graças a um amplo acordo no qual todos os setores internos estão representados. Seu presidente ainda é Jorge Macri, atual ministro do Governo de Buenos Aires, apoiado por Daniela Reich, senadora de Buenos Aires e esposa do prefeito de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, também um vocal (como Santilli e Ritondo).

Os prefeitos Néstor Grindetti e Julio Garro, aliados e com seus próprios planos

Para facilitar a lista de unidades, quem cedeu sua posição como vice-presidente foi o prefeito de Lanús, Néstor Grindetti, outro líder importante que se junta ao esquadrão de candidatos a governador do PRO. Embora tenha dito que “este não é o momento para falar sobre candidaturas”, o chefe da comunidade anunciou que não buscará a reeleição e começará a dar sinais de seu novo desafio: na próxima semana viajará para Balcarce e Tres Arroyos como parte de seu plano de visitar uma cidade no interior provincial uma vez por mês.

Grindetti é aliado do prefeito de La Plata, Julio Garro, que buscará sua reeleição em 2023, e juntos decidiram converter o grupo Hacemos, que surgiu há dois anos em Lanús, em um partido provincial projetado como uma plataforma que contém o peronismo não-kirchnerista para se juntar Juntos por Mudar. O lançamento acontecerá em uma quinzena na cidade de Lobos.

“Estimamos que hoje estamos 5 ou 6 pontos a menos de vencer as eleições na Província e é por isso que queremos incorporar o eleitor peronista, não amarelo (para o PRO), mas que se comunica conosco”, diz um de seus promotores. O outro ideólogo desse exército político é Diego Kravetz, chefe de gabinete de Lanús e futuro candidato a prefeito do município.

Grindetti e Garro, que atuam em conjunto com seu colega Diego Valenzuela, também com aspirações de competir pela governadoria, concordam em se distanciar da construção provincial de Rodríguez Larreta: acreditam que o candidato PRO para suceder Kicillof deve ser prefeito ou , pelo menos, tem sido um para entender melhor os problemas de Buenos Aires. Uma maneira elegante de discordar da figura de Santilli. Eles também criticam o fato de que o larretismo faz política na Província buscando aliados entre os líderes que respondem aos prefeitos. É engraçado: os três chefes comunitários faziam parte do Grupo Dorrego, que apoiou Jorge Macri como candidato a deputado nacional pela Província em 2021 e depois se virou para apoiar Santilli.

Jorge Macri e Horacio Rodriguez Larreta

Embora muitos já o vejam como o candidato do PRO para suceder Rodríguez Larreta na Cidade, Jorge Macri não descarta contestar a candidatura a governador. Segundo seus principais colaboradores, “a Província é seu lugar natural” e “continua a ter muitos apoios nas cidades do interior de Buenos Aires”. Mesmo assim, dizem que o atual funcionário de Buenos Aires está confortável em sua posição no gabinete de Buenos Aires e que ainda é prematuro antecipar seus passos: Rodríguez Larreta ofereceu-lhe a posição-chave de Ministro do Governo para convencê-lo a não competir com Santilli em 2021, mas também como um gesto em relação a Mauricio, seu primo.

Essa dança de candidatos a governador PRO poderia ser definida antes do tempo: restam versões fortes de que o kirchnerismo tentaria desdobrar as eleições de Buenos Aires em 2023 para separá-las do dia das eleições presidenciais e, assim, tentar evitar o arrasto de uma possível derrota em nível nacional. Nos rumores persistentes, Martín Insaurralde parece lutar pelo governador e Cristina Kirchner, acompanhado por Kicillof, na lista de candidatos a senador nacional pelo distrito.

Fala-se do mês de abril para as eleições antecipadas na província de Buenos Aires, embora a mudança não seja tão simples: para convocar as eleições você só precisa de um decreto do governador, mas para poder desdobrá-las do PASO, por exemplo, é necessária uma lei provincial. E os equilíbrios políticos com a oposição no Legislativo de Buenos Aires são pares.

Outra grande incógnita é quem será o candidato da UCR para o governo. A Evolution, setor de Martín Lousteau, está promovendo o deputado e economista Martín Tetaz, natural de La Plata, para este cargo. Há quem olhe para Maximilian Abad, chefe do radicalismo provincial. Há um longo caminho a percorrer até 2023 e na província de Buenos Aires, onde 40% do eleitorado em todo o país vota, o PRO decidiu esperar por isso com uma superpopulação de candidatos a governador.

CONTINUE LENDO:

De Schiaretti a Cornejo, as críticas à oposição e ao peronismo dissidente à “guerra contra a inflação” e o aumento na retenção na fonte