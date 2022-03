Miss Perú: relembre os momentos mais polêmicos e embaraçosos do concurso de beleza

Nos últimos dias, o concurso de beleza Miss Perú La Pre tem sido duramente questionado por usuários de mídia social, bem como ex concorrentes que denunciaram favoritismo quando se soube que Kyara Villanella, Gaela Barraza e Alondra Huárac tinha sido o vencedor.

Devido a essa nova controvérsia, aqui lembraremos todas as vezes que esse concurso esteve no centro da tempestade para seus participantes. Algumas das ex-rainhas da beleza hoje são conhecidas no ambiente local, enquanto outras desapareceram completamente.

MELISSA PAREDES DESISTIU DE SUA COROA DE MISS

Em 2012, Melissa Paredes venceu um dos concursos de beleza mais importantes do país. No entanto, ela teve que desistir de sua coroa depois que se soube que no passado ela fez uma sessão de fotos em topless, algo não permitido pela organização.

“ Eu realmente respeito aquelas pessoas que me criticam tão duramente. Eu não sou realmente um vedette, nenhum dançarino, eu não tenho nada contra esses trabalhos . Sou Melissa Paredes, uma mulher que se avança, que sempre trabalhou para si e para a família, por isso informo a todo o Perú que Melissa Paredes está desistindo de sua coroa hoje”, disse.

Melissa Paredes é coroada como a nova Miss Perú.

ROSA ELVIRA CARTAGENA ESCONDEU A COROA E FOI DEMITIDA

Rosa Elvira Cartagena se tornou a primeira afro-peruana a vencer o Miss Perú, mas esse título não duraria muito, já que alguns meses depois foi demitida quando se descobriu que havia mentido ao dizer que sua coroa havia se extraviado.

Quando a organização pediu que ela entregasse a coroa que estava avaliada em US$ 100 mil , ela disse que a havia perdido junto com vários itens pessoais, como alfaiates, sapatos, joias, entre outras coisas, em uma mala. Finalmente, a polícia descobriu que tudo tinha sido uma mentira e que eles nunca haviam perdido o objeto.

ANYELLA GRADOS PERDE CORONA PARA VÍDEO VIRAL ENQUANTO ESTÁ INTOXICADA

Anyella Grados conseguiu ser coroada Miss Perú em 2019, mas seu reinado durou apenas alguns meses porque uma de suas companheiras a registrou em total embriaguez enquanto comemoravam um carnaval.

O vídeo foi divulgado nas redes sociais e rapidamente se tornou viral. Isso fez com que Jessica Newton ficasse chateada, invocando uma coletiva de imprensa para anunciar que Grados havia perdido a coroa por violar as regras.

Anyella Grados foi expulsa da Miss Perú.

MICHELLE SOIFER SE APOSENTOU DA MISS PERÚ POR MENTIR SOBRE SEU ESTADO CIVIL

Em 2010, Michelle Soifer concorreu à Miss Perú como apresentadora de Callao. Ela não teve tanta sorte porque foi expulsa do concurso por mentir sobre seu estado civil, pois indicou que era solteira quando na verdade era casada.

De acordo com os estatutos do concurso de beleza, os participantes não podem ser casados. Maritza Mendoza, presidente da organização na época, também falou sobre o assunto.

“Todos os candidatos estão muito tristes com essa questão. Ela é uma criança muito disciplinada. Falei com a mãe dela e ela, ficamos surpresos, mas não sei que decisão Michelle tomou. Há coisas que eles não sabem como vem de uma condição humilde, de necessidade ”, disse.

Michelle Soifer teve que ser afastada da Miss Perú mentindo sobre seu estado civil.

STEVE HARVEY NO MISS UNIVERSO

Steve Harvey ficou conhecido mundialmente por ter cometido um erro na cerimônia do Miss Universo 2015, quando confundiu a vencedora do Miss Universo Filipinas com a segunda colocada Miss Universo Colômbia.

Depois de vencer o Miss Universo Colômbia, Ariadna Gutierrez, a apresentadora voltou ao palco para pedir desculpas ao público e ao participante, e imediatamente nomeou Miss Universo Filipinas, Pia Wurtzbach, como a vencedora, que não ficou fora de seu espanto.

