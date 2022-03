Miley Cyrus e Foo Fighters conquistam o Chile no retorno do Lollapalooza

Santiago do Chile, 20 Mar O show da cantora Miley Cyrus foi a cereja do bolo do segundo e mais poderoso dia do festival de música Lollapalooza no Chile, que termina neste domingo após dois anos sem ser comemorado devido à pandemia de covid-19. A americana subiu aos palcos do Bicentennial Park em Cerrillos, sul de Santiago, e cativou com sua voz as centenas de milhares de participantes com seu lendário “Wrecking ball” e “We can't stop”, além de outras músicas do novo álbum, “Plastic Hearts”. Também houve tempo para suas homenagens habituais a velhas divas do rock como Blondie, das quais cantou “Heart of Glass” ou para imitações de Cher, com “Bang Bang” ou uma revisão de “Jolene”, uma peça da estrela country Dolly Parton. Vestindo um terno de látex azul e usando óculos escuros excêntricos, Cyrus subiu ao palco do virtuosismo com sua mistura de rock, country e pop, no qual foi o concerto mais aplaudido pelas massas ao lado do Foo Fighters. Na véspera, a banda liderada por Dave Grohl fez um show com tempo para clássicos e devolveu o rock ao festival e ao Chile, que desde o início da pandemia não tinha tido a oportunidade de um grande show desse gênero. A banda fez turnês com músicas como “This is a call” ou o poderoso “All my life”, bem como um punhado de músicas de “Medicine at Midnight”, seu último álbum pelo qual ganhou três indicações ao Grammy em 2021. No total, uma centena de músicos brilhou no Parque Bicentenário Cerrillos, ao sul da capital, com sete palcos e um local lotado em um dos eventos mais massivos do Chile desde o início da covid-19. UMA CENTENA DE ARTISTAS O festival começou na sexta-feira com dezenas de artistas no cenário nacional e internacional, incluindo Foo Fighters, o DJ holandês Martin Garrix e os British Idles e The Wombats. No sábado, o rapper A $ AP Rocky, o DJ e produtor sueco Alesso, a banda punk americana A Day to Remember, o rapper argentino Tiago PZK e o chileno Javiera Mena, entre outros, subiram ao palco. O festival fecha no domingo The Strokes, com a rapper Doja Cat, nascida em Los Angeles (Califórnia), sua colega nascida no Texas Machine Gun Kelly, o produtor e autor de música eletrônica Chris Lake, e a argentina Nicki Nicole, expoente da música urbana da cidade de Rosário. As multidões e as longas filas para entrar e sair do festival eram comuns, que este ano tiveram que se adaptar a um novo local depois de deixar para trás a possibilidade de serem realizadas no central O'Higgins Park. DOIS ANOS SEM FESTIVAL Fundado em 1991 nos Estados Unidos e reconhecido como um dos festivais de massa mais importantes do continente, o Lollapalooza chegou ao país sul-americano pela primeira vez em 2011 e este fim de semana comemora sua décima edição em Santiago após dois anos sem implantação devido à pandemia de covid-19. Conforme detalhado pela organização, o evento tem um plano de sustentabilidade para reduzir seu impacto ambiental (como nas edições anteriores), bem como medidas sanitárias para evitar a propagação do vírus. Isso inclui a obrigação de ter um esquema de vacinação completo (com 95% da população chilena) ou o uso permanente de máscaras. O festival aconteceu assim como o país, com 3,3 milhões de infecções e mais de 44.400 mortes totais, deixou para trás uma terceira onda grave devido à variante omicron que elevou as infecções a níveis recordes. Para especialistas, artistas e profissionais da cultura, o evento representa um teste decisivo para o lançamento de futuros eventos de massa, restritos por dois anos no Chile, um dos países com as políticas mais duras do mundo contra a covid-19. CHEFE PNM/CFA (foto)