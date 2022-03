Mediador da ASEAN para a Birmânia se reunir com membros da NLD deposta

Bangkok, 20 Mar O enviado especial da ASEAN para a Birmânia, ministro cambojano Prak Sokhonn, se reunirá durante sua visita ao país com membros do partido Liga Nacional para a Democracia (NLD), que governou até o golpe militar em fevereiro de 2021, confirmou a junta birmanesa à Efe no domingo. “Ele se reunirá com (representantes de) partidos políticos, incluindo a NLD”, disse à Efe o porta-voz da junta golpista, Zaw Min Tun, em mensagem enviada por meio de um aplicativo de telefonia móvel, sem especificar os nomes dos políticos. A junta birmanesa vetou até agora qualquer possibilidade de o enviado da ASEAN se reunir com a líder da NLD e conselheira de Estado deposta, Aung San Suu Kyi, que está presa desde as primeiras horas da revolta militar em 1 de fevereiro do ano passado. Desde la asonada, Suu Kyi, cujo partido varreu as eleições de novembro de 2020 e estava com o resto dos deputados na capital birmanesa para a inauguração do novo Legislativo quando os militares tomaram o poder, foi condenado a 6 anos de prisão e ainda enfrenta uma dúzia de processos judiciais. O mediador da ASEAN planeia chegar à Birmânia este domingo com o “objetivo de criar uma condição favorável que leve ao fim da violência” na Birmânia e desenvolverá a sua agenda de trabalho de segunda a quarta-feira. Esta será a primeira viagem do Enviado Especial da ASEAN, número acordado em abril do ano passado entre os líderes do Sudeste Asiático e o líder golpista, Min Aung Hlaing, após o fracasso do seu antecessor — que não visitou a Birmânia -. O ministro cambojano, ao contrário do seu antecessor — Brunei Erywan Yusof — não estabeleceu condições nem exigências à junta militar birmanesa para a viagem, decisão criticada por alguns governos da região. Segundo Phnom Penh, as conversações durante esta viagem girarão em torno dos cinco pontos de consenso estabelecidos pelos líderes políticos do bloco e pelo golpe birmanês, incluindo “a cessação imediata da violência” contra civis e um “diálogo construtivo” envolvendo todas as partes. Apesar do acordo, a ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático) considera que, desde então, a junta birmanesa deu passos “insuficientes” para a implementação do acordo, e mesmo por isso vetou a participação de Min Aung Hlaing nas reuniões dos líderes do bloco. A Birmânia tem estado atolada numa profunda crise social, política e humanitária desde o golpe de Estado que pôs fim ao regime democrático e impôs um regime de repressão violenta à dissidência. O Exército justifica o golpe por suposta fraude durante as eleições gerais de novembro de 2020, cujo resultado foi anulado e em que a NLD varreu, como aconteceu em 2015, com o aval de observadores internacionais. Além de Suu Kyi, a formação política disse esta semana que após o golpe de Estado as autoridades prenderam 832 membros da NLD, dos quais 16 morreram na detenção e 645 ainda estão atrás das grades. Em um relatório recente, as Nações Unidas acusaram os militares birmaneses de assassinar em massa, prender e torturar civis, enquanto a Associação Birmanesa Oenegé para a Assistência a Prisioneiros Políticos contabiliza pelo menos 1.687 mortes devido à repressão brutal das autoridades. A ASEAN foi fundada em 1967 e hoje consiste em Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Filipinas, Cingapura, Tailândia, Vietnã e Birmânia.