Macri comentou sobre a luta entre Alberto Fernández e Cristina Kirchner: “Não há plano nem lealdade, muito menos responsabilidade de governar”

El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), en una fotografía de archivo. EFE/Divyakant Solanki

Como costuma fazer, o ex-presidente Mauricio Macri usou suas redes sociais para comentar a situação política no país. Assim, ele se referiu ao aval parlamentar que o acordo tinha com o FMI e ressaltou que, graças ao voto de Juntos pela Mudança, o país evitou a inadimplência. Ele também comentou sobre a luta entre Alberto Fernández e Cristina Kirchner, dizendo: “ Não há plano nem lealdade, muito menos responsabilidade de governar ”.

“A votação (no Congresso) também expôs todas as fraturas que existem na presidência”, disse em seu texto, acrescentando: “De forma inusitada o governo encontrou seu pior inimigo dentro do próprio partido no poder. Essa luta interna mostra diante de todos os argentinos o que sempre soubemos, o casal presidencial está unido apenas pela necessidade mútua de alcançar e manter o poder, não por um projeto, nem ideias, nem visões”.

Novidades em desenvolvimento