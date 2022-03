Liverpool-City e Chelsea-Crystal Palace, semifinais

Writing Sports, 20 Mar Liverpool e Manchester City, por um lado, e Chelsea contra o Crystal Palace são as semifinais da Copa da Inglaterra, já que o sorteio realizado neste domingo rendeu. Ambos os jogos serão disputados no Estádio de Wembley, em Londres, no dia 16 de abril e os vencedores competirão na final que decidirá o campeão que herdará a coroa conquistada no ano passado pelo Leicester. O Liverpool eliminou o Nottingham Forest nas quartas de final (0-1), enquanto o Manchester City derrotou o Southampton (1-4). O Cristal Palace se livrou do Everton (4-0) e o Chelsea venceu o torneio para Middlesbrough (0-2) no sábado. CHEFE apa/ismo