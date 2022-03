LeBron faz história, Mavericks tropeçam e lobos varrem Bucks

Los Angeles (EUA), 20 de março LeBron James se tornou o segundo maior artilheiro da história da NBA neste sábado na temporada regular em um dia curto em que o Dallas Mavericks de Luka Doncic tropeçou contra o Charlotte Hornets enquanto o Minnesota Timberwolves varreu o Milwaukee Bucks. ASSISTENTES 129 - LAKERS 117 LeBron James (36.937 pontos no total) superou Karl Malone (36.928 pontos) como o segundo maior artilheiro da história da NBA, um ranking em que “King James” já está apenas à frente de Kareem Abdul-Jabbar (38.387 pontos). Em 12 de fevereiro, LeBron se tornou o artilheiro da história da NBA se os pontos conquistados na temporada regular forem adicionados aos dos playoffs, mas o recorde oficial da NBA leva em consideração apenas os jogos da temporada regular. Além dos impressionantes recordes de LeBron em 37, o Lakers caiu para os Wizards em uma partida que venceu por 15 pontos no terceiro quarto. Kristaps Porzingis (27 pontos, 16 deles no quarto trimestre) foi fundamental no retorno de alguns Wizards que tornaram inúteis os 38 pontos, 10 rebotes e 6 assistências de LeBron. O brasileiro Raul Neto jogou 18 minutos com os Wizards em que teve 5 pontos, 2 rebotes e 2 assistências. ZANGÕES 129 - MAVERICKS 108 Os 37 pontos de Luka Doncic, que não jogou no quarto trimestre porque o resultado já estava decidido, não foram suficientes para o Dallas Mavericks deixar Charlotte com uma vitória. Para o Hornets, que marcou 20 por 42 em três pontos, sete jogadores marcaram mais de 10 pontos com Miles Bridges (23 pontos, 8 rebotes, 3 assistências), PJ Washington (21 pontos e 3 rebotes) e Terry Rozier (18 pontos, 6 assistências e 6 rebotes) como principais referências. TIMBERWOLVES 138 - DÓLARES 119 Dominicano-americano Karl-Anthony Towns teve 25 pontos e 9 rebotes na retumbante vitória do Minnesota Timberwolves, com quatro vitórias consecutivas e uma das equipes mais elegantes da liga, sobre um Milwaukee Bucks onde Giannis Antetokounmpo não jogou devido a dores no joelho. Pat Connaughton, Brook Lopez e Khris Middleton contribuíram cada um com 15 pontos para um Bucks, onde o congoleso-espanhol Serge Ibaka jogou 21 minutos e marcou 5 pontos e 5 rebotes. Patrick Beverley (Wolves) e George Hill (Bucks) foram expulsos no primeiro quarto por uma luta que começou com um atrito entre Serge Ibaka e Taurean Prince. CAVALIERS 113 - PISTÕES 109 O Detroit Pistons ganhou 12 pontos no terceiro quarto e teve um sensacional Jerami Grant (40 pontos), mas acabou deixando o jogo subir contra o Cleveland Cavaliers. Darius Garland (24 pontos e 12 assistências) foi o líder dos Cavaliers que tem duas vitórias consecutivas e que tenta garantir o sexto lugar no Leste, o último em acesso direto aos playoffs. CLASSIFICAÇÃO Conferência Leste .1. Miami Heat (47-24) .2. Philadelphia 76ers (43-26 .3. Milwaukee Bucks (44-27) .4. Boston Celtics (43-28) .5. Chicago Bulls (41-29) .6. Cleveland Cavaliers (41-30) .7. Toronto Raptors (39-31) .8. Redes de Brooklyn (37-34) .9. Atlanta Hawks (35-35) 10. Charlotte Hornets (35-35) 11. Washington Wizards (30-40) 12. Nova York Knicks (30-40) 13. Pacers de Indiana (24-47) 14. Detroit Pistons (19-52) 15. Magia de Orlando (18-53) Conferência Oeste: .1. Sóis de Phoenix (57-14) .2. Memphis Grizzlies (48-23) .3. Guerreiros do Golden State (47-23) .4. Utah Jazz (44-26) .5. Dallas Mavericks (43-28) .6. Nuggets de Denver (42-29) .7. Minnesota Timberwolves (42-30) .8. Los Angeles Clippers (36-37) .9. Los Angeles Lakers (30-41) 10. Pelicanos de Nova Orleans (29-41) 11. Santo Antônio Spurs (27-44) 12. Portland Trail Blazers (26-43) 13. Reis de Sacramento (25-47) 14. Trovão de Oklahoma City (20-50) 15. Houston Rockets (17-53). DIA SEGUINTE (domingo, 20 de março) Indiana Pacers - Portland Trail Blazers Houston Rockets - Memphis Grizzlies Atlanta Hawks - Pelicanos de Nova Orleans Orlando Magic - Trovão da Cidade de Oklahoma Reis de Sacramento - Phoenix Suns Nova York Knicks - Utah Jazz-Utah Nuggets de Denver - Boston Celtics Filadélfia 76ers - Toronto Raptors Golden State Warriors - San Antonio Spurs.