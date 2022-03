Juan Forn e as histórias entendidas como artefatos de transmissão perfeitos

Poucos dias após a morte de Juan Forn, foi anunciada a saída de Nieblita del Yi, livro escrito por ele e sua parceira Maria Domínguez, baseado em uma história de Guillermo Enrique Hudson e ilustrada por Teresita Olhaberry. A publicação post-mortem só pode indicar uma questão, se se referir a Forn — aquela pessoa tão querida a todos que o conheciam e que possuía uma paixão incrível por textos e escrita —: sua relação com a literatura sobrevive a tudo, até a morte.

Hudson é um autor do século XIX que nasceu na Argentina, mais precisamente, em Quilmes, de pais ingleses. Aos 33 anos, por motivos de saúde, emigrou para a Grã-Bretanha e iniciou uma prolífica carreira de escritor com um trabalho baseado em suas memórias, principalmente na Argentina, embora também fosse ornitólogo fanático, fundador da Bird Protection Society na Inglaterra e presidente honorário da Silver Honorary Society. Longe e há muito tempo e The Purple Land são talvez suas obras mais poderosas sobre sua estadia no país.

“Nieblita del Yi”, o último livro que Juan Forn escreveu antes de morrer

Infobae Cultura conversou com María Domínguez sobre Nieblita del Yi, um livro no qual várias literaturas são condensadas.

Como ocorreu a você que um fragmento de Hudson, um autor que geralmente é estudado na faculdade ou nos últimos anos do ensino médio, poderia ser o assunto de um livro de literatura infantil?

—A ideia de transformar esse fragmento em livro, ou melhor, aquela história que faz parte do romance de Hudson, se deu no imaginário de Pablo Franco e Teresita Olhaberry, promotores da editora Flor Azul —além de Teresita ilustrar as páginas do livro—durante uma viagem que eles levou para o Uruguai, quando em um teatro de Montevidéu testemunhou uma peça baseada em The Purple Land e ficaram encantados. Pablo conta que no dia seguinte eles procuraram sem parar, até encontrarem, uma edição do romance traduzido por Idea Vilariño. Muitos anos depois, em Mar Azul e quando eles já tinham a editora em mãos, durante uma visita que fizemos com Juan à sua casa, eles nos conversaram sobre a ideia do livro e nos mostraram a história. Então, um novo encantamento aconteceu. Não me lembro muito bem como era, mas Pablo sustenta que eu propus a Juan, e ele concordou, fazer juntos uma versão gratuita da história que Tere já estava começando a ilustrar. Gosto de pensar que Nieblita del Yí é a materialização de uma sucessão de encantos.

Por outro lado, não tenho certeza se é apenas um livro de literatura infantil. Eu acho que Nieblita pode fazer parte da legião de livros eternos, aqueles que contêm diferentes camadas de significado, como se fossem uma espécie de caixa chinesa, ou uma mamushka.

—Forn não havia publicado antes nesse gênero, não sei se você publicou. Como você percebeu a descoberta dele do gênero como autor?

“Enquanto estávamos fazendo Nieblita, houve momentos de muita diversão e ternura, também houve alguns debates, mas duvido que para Juan isso significou a descoberta de um gênero como autor. Por um lado, ele desacreditou bastante na categoria de gênero e estava sempre procurando confundir as fronteiras. Para escrever, ele parou no que chamou de anfíbio, e que representava uma espécie de rota de fuga, uma maneira de se libertar do colete das classificações literárias. Por outro lado, durante o processo de escrita, eu o vi ativar o mesmo mecanismo que ele usou para suas contracapas. Juan entendia histórias, histórias, como artefatos de transmissão perfeitos, o lugar onde a comunicação ocorre de forma mais espontânea. Milhares de vezes eu o ouvi dizer: “o que me interessa é contar a história”, e é exatamente isso que acontece em Nieblita del Yí, contamos uma história. Acho que a novidade neste caso poderia ter sido a experiência de escrever com outra pessoa: decidir de duas maneiras quais palavras usar, como dialogar entre dois personagens, como mostrar o significado da história, como escrever o final.

Nas contracapas, Juan estabeleceu um diálogo mental com os escritores que leu, mas finalmente foi ele quem decidiu como contar. Em Nieblita del Yí acontece outra coisa, porque é o resultado de uma superposição e uma comunhão de vozes que deram forma e significado à história. Podemos pensar que Hudson está lá primeiro, Idea Vilariño depois, depois a voz de Juan e a minha aparecem juntas e, paralelamente, se fundem com as pinturas de Tere, onde também ocorreu uma versão ilustrada gratuita da história. Foi ela quem transformou Nieblita em um pássaro. Quando Juan e eu vimos o bico preto saindo sobre sua cabeça, tivemos que voltar ao texto e escrevê-lo de uma maneira diferente.

— Como foi trabalhar com quatro mãos?

—Mais de quatro mãos trabalharam neste livro: enquanto Pablo procurava o formato e os papéis ideais, ele também estava ocupado preparando o caminho para a transformação em um livro, Tere pintou até a exaustão em telas enormes, Juan e eu escrevemos e Ana Armendariz agiu como uma espécie de designer genial que a distância estava encarregado de mesclar tudo o que estávamos fazendo. Eu acho que toda essa tarefa coletiva, esse fazer compartilhado, e o tempo de maceração que o livro teve, é o que, em última análise, dá ao livro tanto valor e beleza. Passamos quatro anos fazendo isso, tivemos o tempo a nosso favor. Trabalhamos sem pressa, sem condicionamento, entre amigos. Juan sempre disse que se você prestar atenção, uma história conta como ela quer ser contada. Acho que foi isso que fizemos, reserve um tempo para ouvir e perceber como tínhamos que contar essa história.

Agora que o livro está nas mãos de muitas pessoas, a história começa a se expandir e coisas novas aparecem. Ontem alguém me disse que na China, na bacia do rio Amarelo, há também um enorme rio chamado Yí, mas que há um estudioso de etimologia que afirma que o nome do rio uruguaio deriva de Guarani e pode ser traduzido como um rio poderoso, um rio que não é cortado.

