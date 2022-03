Itália perde Di Lorenzo para a repescagem da Copa do Mundo

O lateral-direito do Napoli, Giovanni Di Lorenzo, lesionado no joelho direito, vai perder o playoff de qualificação para a Copa do Mundo de 2022, anunciou este domingo a equipe italiana.

Campeão europeu no ano passado (19 equipes, dois gols), Di Lorenzo teve que se aposentar no sábado da partida em que sua equipe derrotou a Udinese (2-1).

Depois de passar por exames médicos nesta manhã de domingo em Florença, no ponto de encontro da Nazionale, Di Lorenzo “estará indisponível para os próximos jogos” da seleção nacional e retornará a Nápoles, anunciou a Federação Italiana.

Alessandro Florenzi (AC Milan), que está na lista dada por Roberto Mancini na sexta-feira, deve ocupar o lugar de Di Lorenzo, embora não esteja descartado que o treinador convoque outro jogador.

Campeã europeia em título, a Itália enfrentará a Macedônia do Norte na quinta-feira, em Palermo, nas semifinais da Repescagem da Copa do Mundo e, se vencer, disputará a final contra o vencedor Portugal-Turquia, em 29 de março.

Problemas se acumulam para Mancini, que não pode contar com sua estrela Federico Chiesa, lesionado no joelho, na tentativa de qualificar a Itália para Catar-2022, depois de ser o grande ausente na Rússia-2018.

