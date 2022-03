Ismael Rivera, filho primogênito de salsero porto-riquenho de mesmo nome morre

San Juan, 19 Mar filho do cantor porto-riquenho Ismael Rivera, primogênito do lendário salsero de mesmo nome, morreu neste sábado aos 67 anos, alegadamente de ataque cardíaco, confirmou à Efe uma fonte próxima ao artista. Segundo a fonte, Rivera Jr. compartilhou com seu parceiro em seu veículo, quando ele “começou a se sentir mal” e morreu no estacionamento de um restaurante de fast food no setor turístico de Isla Verde, na Carolina, uma cidade perto de San Juan. “Acabei de perder um dos meus melhores irmãos”, disse a fonte, que também disse que “Ismaelito”, apelido que Rivera Jr. carregava. Por sua parte, Richie Bastar, músico da lendária orquestra de salsa El Gran Combo de Porto Rico, também lamentou o falecimento de seu colega e compatriota. “La Salsa está de luto, que Ismael Rivera Jr filho de El Sonero Mayor descanse em Paz, minhas condolências à sua família e fãs (sic)”, disse Bastar em suas redes sociais. Filho de Virginia Fuentes y Rivera, conhecido como “El Sonero Mayor”, filho de Rivera nasceu em 10 de dezembro de 1954 em Santurce, distrito de San Juan e uma conhecida área musical e artística, conforme detalhado no site saocosalsa.com. Aproveitando a experiência que viu e ouviu de seu pai, em 1977 Rivera Jr. ingressou no Combo de Cortijo, dirigido por Rafael Cortijo, professor de música de seu pai. Neste grupo, o filho de Rivera teve a oportunidade de ser a voz masculina do álbum “El Sueño del Maestro”, enquanto Fe Cortijo era a intérprete feminina. Em seguida, Rivera Jr. gravou a produção “Human Fruit”, na qual se destaca o tema “Muro de Bronze”, dedicado ao pai. Além disso, participou do grupo Cortijo e Su Bonche e trabalhou nas orquestras de Francisco “Kako” Bastar, Los Hijos de la Salsa, El Combo de Siempre e ABC (Arte Boricua Cultura) de Jesús Cepeda, filho do lendário músico porto-riquenho e “pai” dos gêneros nativos de la bomba e plena, Rafael Cepeda. Depois de participar desses grupos, Rivera filho lançou o álbum “La Leyenda Sigue” e, em seguida, junto com os filhos de salseros Andy Montañez e o falecido Pellín Rodríguez, eles apresentaram o álbum “Los hijos de los celebres”. Entre os últimos projetos musicais em que participou foi o álbum “Colegas”, de Gilberto Santa Rosa, onde colaborou na música “Bailadores”. Ele também deu sua voz nas canções “El charlatán” e “El sazón de abuela” no projeto “100 Anos de Lito Peña: Uma Pegada Musical”, dedicado ao também lendário músico porto-riquenho e diretor da Orquestra Pan-Americana, da qual Ismael Rivera Sr. participou. CHEFE jm/jrh