Hipótese sobre uma guerra quase prevista

Estamos testemunhando com horror a invasão russa da Ucrânia, que quase todos condenam pelo alto custo de vida e pelo sofrimento humano. Não há resposta unânime sobre as causas que poderiam ter escalado o conflito que começou em 2014, a esses níveis de barbárie e crise humanitária. Menciona falhas da diplomacia, erros nos planos estratégicos dos poderes, falhas na avaliação da situação particular ou global e loucuras pessoais de personagens sinistros. Eu descarto este último, dado que não há mais “ditadores de uma pessoa” nas grandes potências, mas os majores do planejamento estratégico, com forte poder político interno . A diplomacia foi muito leve em sua análise, mas também não explica o caso. Vejamos as outras duas hipóteses.

Eu apelo para uma primeira referência histórica. Baseia-se nas medidas tomadas durante as administrações de Jimmy Carter e Ronald Reagan durante a década de 1980 para enfrentar a URSS, apelando a um forte compromisso com a defesa dos EUA com o lançamento da Iniciativa Estratégica de Defesa (SDI, também conhecida como Star Wars), a implantação de mísseis com armas na Europa, assistência à resistência anti-soviética (o Talibã) no Afeganistão, intensificação da retórica anti-soviética (o chamado império do mal) e apoio a dissidentes na URSS e seus estados satélites. Isso conseguiu “enfatizar” a realidade soviética e forçou Moscou a cuidar da questão como uma questão prioritária, gastando recursos econômicos enormes e escassos e desviando sua atenção política para seu interior . No final do processo, sob a nova liderança de Michael Gorbachev, as forças soviéticas se retiraram, primeiro do Afeganistão e depois da Europa Oriental, ao mesmo tempo em que foi acordado reduzir a energia nuclear estratégica, outras armas e eliminar mísseis terrestres de alcance intermediário.

Essas medidas dos EUA, conhecidas como “estratégias de fiscalização de custos”, foram inicialmente concebidas em um modo defensivo contra a URSS, que ainda parecia forte e em expansão. Mas outra era a realidade, como aconteceu depois de sua implosão. Desde então, houve a máxima usada na geopolítica, “a Rússia nunca é tão forte ou tão fraca quanto parece” . A Rússia de hoje é mais fraca que a ex-URSS; tem metade da população, embora seja mais homogênea; seu território é mais compacto e sua economia é mais aberta e não domina nenhum império estrangeiro. No entanto, o poder do atual governo russo, liderado por Vladimir Putin, não é tão frágil quanto se diz na mídia ocidental . Nem a Rússia é o adversário mais importante dos Estados Unidos hoje. A Rússia não pode se dar ao luxo de competir frente a frente com os Estados Unidos, enquanto a China pode, com força crescente. É por isso que as políticas que os EUA poderiam implementar para “enfatizar” a Rússia poderiam provocar respostas chinesas que, por sua vez, poderiam “estressar” os EUA. Isso introduz novas complexidades em qualquer esforço para projetar estratégias semelhantes às da década de 1980, para impor custos econômicos adicionais à Rússia, a fim de testar sua capacidade, sua vontade e sua legitimidade. Também deve ser considerado que algumas medidas afetariam aliados e parceiros dos EUA. Por exemplo, aumentar o custo do gás para a Alemanha diminuiria sua competitividade industrial.

A maior vulnerabilidade da Rússia é sua economia, que é comparativamente pequena e altamente dependente das exportações de energia. A maior ansiedade dos líderes russos decorre da estabilidade e durabilidade do atual regime, que adotou uma forma autoritária e capitalista, mas com alta participação do Estado em suas decisões estratégicas, e tradicionalista em seus costumes culturais e religiosos. Os maiores pontos fortes da Rússia estão nas esferas militar e da guerra da informação. A Rússia implantou sistemas altamente avançados de defesa aérea, artilharia e mísseis e também aplicou novas tecnologias de computador (inteligência artificial, big data e outros) a antigas técnicas de desinformação, subversão e desestabilização.

Portanto, as medidas mais estudadas pelos EUA para “enfatizar” a Rússia são aquelas que abordam diretamente essas vulnerabilidades, ansiedades e pontos fortes, explorando áreas de fraqueza e minando as vantagens atuais da Rússia.

Os EUA vêm expandindo sua produção de energia (gás e petróleo) há décadas para não depender dos altos e baixos do Oriente Médio e como arma de negociação global, para competir com a Rússia, tornando não tão fácil para a Rússia usar sua vantagem estratégica sobre as necessidades energéticas europeias. Isso maximizaria a pressão sobre as receitas de exportação da Rússia e, portanto, sobre seus orçamentos nacionais e de defesa. As sanções econômicas também podem limitar o potencial econômico da Rússia. No entanto, para serem eficazes, devem ser multilaterais, envolvendo (pelo menos) a União Europeia, que é o maior cliente da Rússia e a principal fonte de tecnologia e capital, maior em todos esses aspectos do que os EUA.

Questionar a legitimidade do regime russo, diminuir sua reputação no país e no exterior e apoiar abertamente a mudança democrática provavelmente não abalará as fundações do Estado russo, mas poderia ser suficiente para garantir uma forma de détente mútua na área da guerra da informação. Este ponto é de grande interesse para os governos pró-globalistas europeus, bastante hipócritas em relação ao comportamento russo na Ucrânia ou na Síria, mas muito mais preocupados com alternativas políticas domésticas, nacionalistas, populistas ou de direita, que cresceram na última década e que mostram algum ponto de contato com a política cultural da Rússia. A unanimidade da imprensa “ocidental” em mostrar uma face particular de Putin e seu ambiente prova isso .

Será muito difícil para os EUA aumentar os custos econômicos de Moscou em relação aos seus compromissos militares externos, porque a maioria deles está em áreas adjacentes à Rússia e é habitada por populações comparativamente pró-russas. A geografia concede à Rússia o domínio da escalada, o que significa que qualquer esforço para promover uma maior resistência local pode enfrentar uma rejeição severa, custosa para os EUA em prestígio e seus aliados locais em vidas e territórios. O aumento de armas e os conselhos dos EUA ao exército ucraniano tem sido a mais visível das alternativas geopolíticas consideradas, mas algo não correu bem e o conflito aumentou surpreendentemente.

A Rússia não busca paridade com os EUA em todo o espectro militar. Os avanços dos EUA nos campos de superioridade existentes podem ter pouca resposta russa. Por exemplo, a Rússia não vai desafiar o domínio dos oceanos do mundo pelos EUA. Mas a Rússia está “preocupada” com as ameaças de limitar seu acesso marítimo no Ártico, Báltico e Mar Negro . As medidas potenciais dos EUA incluem patrulhamento mais frequente de submarinos nucleares perto de bases do Ártico e a implantação de mísseis de cruzeiro contra navios terrestres e/ou lançados pelo ar perto da costa do Mar Negro. É provável que a Rússia se sinta compelida a igualar qualquer aumento nas capacidades nucleares estratégicas dos EUA. Entrar em uma corrida armamentista seria muito arriscado para todos. Além disso, a expansão da defesa antimísseis balísticos dos EUA provavelmente será mais cara para os EUA do que a provável resposta russa, que seria aumentar seu número de mísseis e ogivas.

Uma primeira hipótese explicando a escalada militar seria que, depois que a OTAN implantou novos sistemas de armas em países próximos à Rússia, e particularmente na Ucrânia, eles não puderam apreciar corretamente o possível desdobramento militar russo, ocupando a Ucrânia. Algo estranho para a experiência americana.

Outra hipótese é que os planos estratégicos da OTAN contemplaram a possibilidade de tal reação militar e procuraram induzi-la, iniciar a “estratégia de imposição de custos” e, assim, focar nas fraquezas econômicas russas e em alcançar a difamação de Putin e, mais ainda, alcançar a unificação de toda a Europa sob uma cultura de critério único do “mundo ocidental”, bloqueando a possibilidade de uma Europa mais independente e negociadora com a Rússia . Do lado russo, é claro que houve erros na avaliação da situação política e militar das forças ucranianas e de maior rejeição da esperada por sua população.

Dentro dos EUA, existem muitos setores que criticaram Biden se tornar um “guerreiro”, o que é muito declamativo, sem arriscar nada, nem contribuir com armas decisivas ou militares próprias na disputa real. Kissinger em 2014 ou o conhecido cientista político John Mearsheimer disse que a melhor estratégia para os EUA é se concentrar na China e trabalhar para criar relações amistosas com os russos, para tê-los a favor. “Com nossas políticas erradas na Europa Oriental, estamos levando os russos para os braços dos chineses, violando a Política de Equilíbrio de Poder.”

Os beneficiários teóricos, materiais ou ideológicos, da escalada da guerra, parecem querer re-fortalecer um unipolarismo financeiro global, sem um centro material, mas ideologicamente focado no modo cultural do “mundo ocidental”, com o apoio da NATO/CIA, que apoia a tecnologia avançada desenvolvimento industrial e lidera o “Complexo Industrial Militar” dos EUA e da Europa. É impressionante que, já em 2019, a Grã-Bretanha tenha pressionado um aumento de até 40% no limite da ogiva nuclear Trident (dos atuais 180 para 260), escondendo-se atrás de um “desafio sistêmico” à segurança econômica, à prosperidade e aos princípios e valores que o Reino Unido defende, e apontar, como já em 2019, que o principal risco de confronto hoje vem da Rússia. Demasiada antecipação ou programação estratégica planejada para restaurar uma ordem mundial do “mundo ocidental”.

Merkel prontamente propôs uma “aliança de multipolaristas”. Mas as diferenças entre Berlim e Paris mostram que colocá-los em prática é muito difícil, embora uma pesquisa da Fundação Friedrich Ebert, (do SPD), revele que 42% dos franceses e 59% dos alemães exigem neutralidade internacional de seus governos . Cinquenta por cento dos franceses e 65 por cento dos alemães rejeitam a intervenção de suas Forças Armadas em combate militar. O multipolarismo é obviamente defendido por uma Europa independente, Rússia, China e outras potências regionais. Mas, infelizmente, o confronto não para e continua a sacrificar muitas vítimas humanas, como em todas as guerras.

