Hamilton: “Foi uma corrida difícil e conseguimos o melhor resultado possível”

Escrevendo esportes, 20 Mar O inglês Lewis Hamilton (Mercedes), sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, que terminou em terceiro neste domingo no Grande Prêmio do Bahrein, declarou este domingo no circuito de Sakhir que foi “uma corrida difícil”, do qual ele está muito feliz porque eles conseguiram “o melhor resultado possível”. “A primeira coisa que quero dizer são muitos, muitos parabéns à Ferrari, estou muito feliz em vê-los indo bem novamente, porque eles são uma equipe tão histórica e épica”, explicou Hamilton, 37 anos, que detém recordes históricos de 'poles' e vitórias em F 1:103, em ambos os casos. “Hoje foi uma corrida difícil para nós, tivemos problemas durante o treinamento e esse é realmente o melhor resultado que poderíamos ter alcançado”, disse o excêntrico e espetacular piloto de Stevenage. “É claro que foi lamentável para os outros dois pilotos (referindo-se aos dois pilotos da Red Bull: o holandês Max Verstappen, aposentado na penúltima volta, e o mexicano Sergio Pérez, que desistiu na última volta), mas fizemos o melhor que pudemos e agradecemos por ter marcado esses pontos”, disse. “Estou ciente de que os caras estão trabalhando muito duro na fábrica e não será uma mudança rápida, mas somos a melhor equipe unificada há muito tempo, todos sabemos que temos que manter a cabeça baixa e que temos que continuar trabalhando, porque há um longo caminho a percorrer”, explicou Hamilton após o terceiro terminar em Bahrain. “Temos que otimizar nossos fins de semana e, em algum momento, voltaremos à luta”, disse o sete vezes campeão mundial inglês. CHEFE arh/og