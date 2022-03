Guido Bellido: “Eles sonham em desocupar Pedro Castillo e se ousarem, será o túmulo deles”

Guido Bellido respondeu aos que tentavam desocupar o presidente Pedro Castillo e não hesitou em atacar adversários que “sonham” em remover a cabeça do estado do escritório. Essas declarações foram dadas durante o encerramento da Primeira Reunião da Comunidade Municipal do Perú.

“Eles sonham em desocupar Pedro Castillo. Eles não vão conseguir e nós dizemos isso claramente, se eles ousarem, será o túmulo deles porque eles podem pensar que, porque eles têm os votos ou porque eles podem comprar um deputado, termina aí. Não, o povo, o país e o mundo vão entender que há um antes e um depois do presidente”, disse.

Ele também mencionou que eles vêm armando armadilhas, enviando pessoas como Karelim López para implicá-las em atos de corrupção.

“Eles estão montando armadilhas, querem cercar, enviam seu Karelim López para procurar algumas brechas, para querer manchar o presidente, esse governo, mas não poderão”, disse ele durante a cerimônia de encerramento da primeira reunião com autoridades da comunidade municipal de Calca, Cusco .

“Eles trazem um jornalista de jam internacional, um homem miserável que não se atreve a entrar em confronto com seus pais, para querer maltratar um presidente da República. Ele terá seu tempo, seu tempo para ele também entrevistar outras pessoas que vão ter que ser responsabilizadas porque eu não acho que foi livre para ele assediar, para dizer que ele já planejou desistir do mar territorial. Que canalhas assim”, acrescentou, referindo-se à entrevista que Fernando del Rincón, da CNN en Español, fez a Pedro Castillo em janeiro deste ano.

Lembremos que em 28 de março, a sessão plenária do Congresso debaterá a moção de vaga presidencial devido à incapacidade moral permanente contra o presidente Pedro Castillo. Durante esta sessão, o Chefe de Estado pode exercer o seu direito de defesa pessoalmente ou através de um advogado.

“Quero reiterar o apoio político no Congresso, responderemos com força na medida do assédio político. Estamos em condições de debater e fazer o país avançar diante dos anos de corrupção ocorridos”, disse.

Por seu lado, o presidente do Conselho de Ministros, Aníbal Torres, falou esta sexta-feira sobre os assentos da oposição que impulsionam a vaga contra o presidente Pedro Castillo.

“Aqueles que perderam nessas eleições não querem reconhecer o governo de (Pedro) Castillo e procurar esvaziá-lo a todo custo, dia e noite. Vemos como algum congressista sai e só fala sobre vaga”, disse o chefe do PCM da região de Cusco.

PEDRO CASTILLO ANUNCIA ASSEMBLEIA NACIONAL EM 26 DE MARÇO

O Presidente da República, Pedro Castillo, anunciou que convocará o Acordo Nacional para uma sessão para sábado, 26 de março . Por meio de um comunicado, o chefe de Estado solicitou tal reunião apenas dois dias antes de o Congresso da República debater a moção de vaga contra ele.

“Anuncio a partir deste espaço que no sábado, 26 de março, realizaremos o Acordo Nacional, a assembléia do Acordo Nacional, e você está de forma disciplinada, ordenada e orgânica convidado a participar”, disse ele na cerimônia de encerramento do encontro com as comunidades municipais em Cusco.

