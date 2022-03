Gerente do Nationals pediu jogos noturnos de pré-temporada

WEST PALM BEACH, Flórida, EUA (AP) - Dave Martinez, gerente do Washington Nationals, solicitou ativamente que a equipe jogasse mais jogos noturnos nesta pré-temporada.

Seu desejo foi realizado.

Das cinco equipes na programação da pré-temporada do Nationals, apenas o New York Mets, seus rivais de sábado, terá mais partidas noturnas na Grapefruit League este ano do que as seis em Washington.

“Acho que isso dá aos jogadores uma perspectiva diferente sobre como se preparar, porque jogamos partidas noturnas e depois nos viramos e jogamos durante o dia”, disse Martinez. “Mesmo quando há uma escalação diferente, os jogadores podem se acostumar a se levantar depois de um jogo noturno e se preparar.”

O técnico porto-riquenho não é o único que quer que os duelos comecem mais tarde.

“Eu preferiria que isso acontecesse o tempo todo”, disse o gerente do Mets, Buck Showalter.

Jogar à noite cumpriria vários objetivos práticos, considerou Martinez. Especialmente em uma pré-temporada que foi encurtada devido ao bloqueio.

Permitiu-lhe observar Patrick Corbin, o provável abridor do jogo de abertura, em seu segundo treino de rebatidas da pré-temporada pela manhã.

O canhoto Corbin fez 42 arremessos durante três innings simulados, no que provavelmente foi sua última sessão preparatória antes de sua primeira partida na Grapefruit League.

Então, à noite, Martinez assistiu o dominicano Nelson Cruz, seu slugger recém-adquirido, bater por uma morte dupla e acertar um campo único para a esquerda, em seu primeiro jogo com os Nationals.

Os primeiros quatro jogos de pré-temporada da equipe em casa começam às 6:05 da tarde. A grande maioria dos jogos da temporada regular em Washington começa mais tarde.

“Particularmente nas últimas semanas da pré-temporada, eu sempre me perguntei por que não estávamos jogando mais jogos noturnos para que estivéssemos nos preparando para nossos horários”, disse o primeiro base Josh Bell.

As melhorias na iluminação do estádio permitem que as equipes agendem mais jogos noturnos de pré-temporada.

Embora as luzes nos complexos de pré-temporada não atinjam o brilho dos campos da liga principal, Martinez disse que o sistema no Ballpark of the Palm Beaches, onde sua equipe joga, não o prejudica em nada.

“Eles são uma das melhores luzes que existem”, disse.