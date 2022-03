Gajser e Renaux impõem sua lei no GP da Patagônia; Prado terceiro

Escrita esportiva, 20 Mar Esloveno Tim Gajser (Honda) e o francês Maxime Renaux (Honda) dominaram na terceira rodada do Campeonato Mundial de Motocross, o GP da Patagônia-Argentina, realizada no Autódromo da Patagônia Neuquén, abrindo a liderança sobre o espanhol Jorge Prado (GasGas), que completou o pódio depois de assinar dois quartos lugares Gajser e Renaux compartilharam as vitórias na pista argentina Villa La Angostura. O francês venceu o primeiro com uma certa dose de fortuna porque aproveitou uma queda na reta final do letão Pauls Jonass e do esloveno o segundo de forma mais autoritária. Após o Grande Prêmio da Argentina, Gajser, que já foi tricampeão mundial na categoria premier (2016, 2019 e 2020), lidera o geral com 141 pontos, 17 a mais que Renaux. Prado é o terceiro com 118. Na primeira rodada, uma queda dramática do espanhol Rubén Fernández (Honda), que tomou a iniciativa de começar, abriu caminho para Jonass, o melhor na sessão de qualificação de sábado. O letão estava a caminho da vitória, mas um erro o levou ao chão quando provou a vitória e permitiu que Renaux, que resistia ao assédio de Gajser, cruzasse a linha de chegada primeiro, à frente do esloveno, do suíço Jeremy Seewer (Yamaha) e de Prado, que tiveram que lutar muito para não perder mais chão. Rubén Fernández conseguiu retornar à pista após sua queda e alcançou um décimo quinto lugar mais do que meritório. Na segunda rodada, quem saiu na liderança foi Prado. O piloto espanhol, por outro lado, não resistiu ao empurrão de Gajser por uma única volta. O líder da Copa do Mundo atirou sozinho em direção à sua terceira vitória parcial do curso. Prado também foi ultrapassado por Renaux pouco depois. O francês tinha muito mais ritmo do que o piloto do Lucense, cujos esforços estavam focados em manter o terceiro lugar com alguma facilidade e não permitir que Jonass e Rubén Fernández se aproximassem dele por trás, que estrelou uma luta intensa. A mudança, o piloto espanhol quebrou nas últimas voltas e terminou em quarto depois de ser ultrapassado por Fernández, que assinou um magnífico terceiro lugar nesta manga. Uma verdadeira conquista para o estreante na categoria superior. Ele é o sexto na geral com 74 pontos. A quarta rodada da Copa do Mundo será realizada no dia 3 de abril, o Grande Prêmio de Portugal, em Águeda. CHEFE jap/ismo