“Eu tive muitas batalhas, mas ainda estou vivo”, diz Nadal depois de ir para a final em Indian Wells

Depois de passar mais um exame de três horas contra o próspero Carlos Alcaraz, o tenista espanhol Rafael Nadal ficou encantado por ter estendido sua sequência de 20 vitórias seguidas no sábado e chegado à final de Indian Wells.

A estrela espanhola de 35 anos quebrou a resistência de Alcaraz, 18, por uma pontuação de 6-4, 4-6 e 6-3 em um jogo em que, além de seus problemas crônicos no pé esquerdo, ele teve que ser tratado por desconforto no peito no início do terceiro set.

“Acho que não é nada importante”, explicou mais tarde à imprensa. “Provavelmente foi por causa do vento e eu fiz alguns movimentos ruins (...) Mas eu precisava perguntar porque me senti muito desconfortável.”

“Ainda sinto um pouco, mas faltam muitas horas para amanhã, estou confiante de que nada vai acontecer”, disse Nadal a menos de 20 horas da final de domingo contra o americano Taylor Fritz (20º ATP).

Depois de um ano marcado por seus problemas físicos, Nadal está experimentando o melhor início de sua carreira com três títulos conquistados, incluindo o Aberto da Austrália, com o qual se tornou o tenista masculino com mais títulos de Grand Slam (21).

“Em termos de cansaço, sinto-me muito bem. Não posso reclamar”, disse.

“Tive muitas batalhas difíceis esta semana mas ainda estou vivo”, ressaltou. “Estou na final e quero aproveitar.”

Nadal se livrou dos elogios ao jovem Alcaraz, a nova jóia do tênis espanhol, que disse ter “todos os ingredientes para ser um campeão incrível”.

“Eu não estava mais nervoso porque era um jogador jovem. Eu o tratei como um dos oito melhores”, disse.

Nadal lamentou que a partida tenha se tornado “quase impossível de jogar” quando um vento forte entrou no segundo set acompanhado por areia do deserto de Indian Wells.

“O problema no tênis é que não temos um regulamento para isso. Não há regras para o vento, nenhuma que diga que com certas milhas por hora você tem que suspender a partida”, lembrou.

“Às vezes gosto de jogar ao vento porque é um desafio, como quando jogo golfe, procurar soluções o tempo todo”, lembrou. “Mas não foi só o vento, comecei a sentir a areia nos meus olhos e doeu um pouco (...) Para algumas situações, como uma tempestade de areia, talvez possamos adicioná-la ao livro de regras”.

Em relação ao rival na final, Nadal considerou que Fritz “está jogando muito bem”.

“Assisti um tempo de seu jogo (semifinal) contra (Andrey) Rublev e ele jogou com grande determinação, muito agressivo”, disse.