Eles não apresentarão queixa depois de atirar em morte na Carolina do Sul

WALHALLA, Carolina do Sul, EUA (AP) Autoridades da Carolina do Sul anunciaram que não apresentarão queixa contra um homem que estava a bordo de um barco e que matou a tiros outro homem que ele havia resgatado das águas de um lago.

Nathan Drew Morgan, 29 anos, foi morto a tiros por um homem não identificado de 74 anos que estava à beira do barco.

A polícia do condado de Oconee informou que o juiz David Wagner determinou que o tiroteio foi legítima defesa.

Morgan, morador de Walhalla, foi morto a tiros a bordo do barco no Lago Keowee.

Morgan e uma mulher precisaram de ajuda depois de cair de seus jet skis no lago, informou a polícia do condado de Oconee. Nenhum deles estava usando coletes salva-vidas e o Jet Ski estava circulando pela água.

O homem de 74 anos e sua esposa saíram em seu próprio barco para ajudá-los, mas quando o tiraram da água, Morgan ficou chateado e começou a agredi-los, disse a polícia.

Os investigadores suspeitam que Morgan queria andar de jet ski novamente. Eles também lidam com a hipótese de que Morgan e a mulher estavam envolvidos em uma discussão antes de caírem na água.

O chefe de polícia Mike Crenshaw disse ao Journal of Seneca que Morgan possivelmente estava bêbado.

A mulher que estava com Morgan o empurrou de volta para a água para tentar impedir a luta, disse a polícia.

O casal o resgatou novamente, mas o homem mais velho atirou nele após uma segunda luta, afirmando que temia por sua própria vida e a de sua esposa. As autoridades não divulgaram a identidade do casal.

Morgan morreu a bordo do navio com um tiro no peito, disse o Departamento de Coroner do Condado de Oconee.