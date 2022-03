Domingo, 20 de março de 2022 (20.00 GMT)

GUERRA DA UCRÂNIA ================== SITUAÇÃO - Redação Internacional - A ofensiva russa na Ucrânia entra em seu vigésimo quinto dia enquanto os combates continuam no norte e sudeste do país devido à falta de progresso tangível no processo de negociação para um cessar-fogo. (ENVIADO) (foto) (vídeo) CERCO - Odessa (Ucrânia) - A jovem Galyna Balabanova passou as últimas três semanas de cerco russo em Mariupol, no sudeste da Ucrânia, onde seus vizinhos sobreviveram na água da chuva e cozinhando pombos das ruas. Por Isaac J. Martin (enviado especial) (CRÔNICA) (ENVIADO) (foto) EUA - Washington - O presidente dos EUA, Joe Biden, prepara sua viagem à Europa na próxima semana, onde se reunirá com seus aliados da OTAN para coordenar uma estratégia comum para a invasão russa da Ucrânia. PETS - Varsóvia - A grande maioria das famílias ucranianas chega à Polônia puxando a coleira de um cachorro ou segurando uma transportadora de gato, o que levou os vizinhos poloneses a doar ração, brinquedos, coleiras e arreios para animais de estimação, enquanto ONGs tentam resgatar animais presos em zoológicos no país vizinho. Por Imane Rachidi (CRÔNICA) (ENVIADO) (foto) (vídeo) ______________ CORONAVIRUS PERÚ - Lima - A pandemia covid não será estudada no Perú como apenas mais um episódio da história, pois é um evento que está gerando múltiplas consequências, como a desigualdade e a abertura de lacunas sociais que, segundo o último estudo editado pela Oxfam, parecem ser muito difíceis de fechar. Por Paula Bayarte. (ENVIADO) (foto) (vídeo) CRISE NO HAITI - Porto Príncipe - O primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, está no poder há oito meses, sem ter conseguido chegar a um consenso para nomear os membros do órgão que convocará eleições. (ENVIADO) RESULTADOS DA ARAMCO - Riade - A estatal saudita Aramco, considerada a maior companhia petrolífera do mundo, dobra seus lucros líquidos pré-pandêmicos e anuncia um aumento de 50% na produção de gás até 2030. (ENVIADO) ESPANHA PROTESTA - Madri - Dezenas de milhares de agricultores e pecuaristas se manifestaram neste domingo em Madri diante dos altos custos de combustível e dos baixos preços pelos quais são forçados a vender seus produtos, no mais recente protesto contra a série de mobilizações sociais que ocorrem na Espanha. (ENVIADO) (foto) (vídeo) ESPANHA MARROCOS - Madri - Marrocos encerra a crise diplomática que a Espanha enfrenta há um ano com o retorno de seu embaixador em Madri, depois que o governo espanhol endossou a proposta marroquina de autonomia para a ex-colônia espanhola do Sahara Ocidental. (ENVIADO). ANÁLISE ============= ELEIÇÕES NA COLÔMBIA - Bogotá - A transparência do sistema eleitoral levanta dúvidas após o fiasco que transformou a contagem de votos para o Senado e a Câmara dos Deputados apenas 70 dias antes de uma eleição presidencial crucial. (ENVIADO) CRÔNICA =========== ÁGUA DO MÉXICO - Cidade do México - Deficiências nos sistemas de irrigação, em grande parte obsoletas, e falta de tecnificação são os principais problemas de uma parte do setor agrícola mexicano, que é visto como o vilão no uso indevido da água.Por Juan Manuel Ramírez G. (ENVIADA) (foto) FESTIVAL LOLLAPALOOZA - Santiago do Chile - O festival Lollapalooza termina no Chile após dois dias cheios de música com artistas como Miley Cyrus ou a banda de rock Foo Fighters entre mais uma centena de músicos que assumiram o Bicentennial Park Cerrillos após dois anos sem o evento devido à pandemia. (ENVIADO) (foto) (vídeo) BANGLADESH EUA - Daca - Bangladesh cumpriu 100 dias este domingo desde que os Estados Unidos impuseram sanções à sua força policial de elite acusada de graves violações dos direitos humanos, um período que coincidiu com uma pausa no que é conhecido como “tiroteios” ou mortes extrajudiciais de supostos criminosos.Por Azad Majumder ( ENVIADO) (Recursos de arquivo no phototeca.com: Código: 8013160198 e outros) ENTREVISTA ============== GERARDO ARREOLA - Cidade do México - O escritor mexicano Gerardo Arreola, autor do livro “Cuba, o futuro em debate”, afirma em entrevista à Efe que a falta de decisões para resolver problemas econômicos e o aumento da repressão não são a melhor maneira de resolver a crise na ilha. Por Gustavo Borges (ENVIADO) (foto) amg/pt Efe internacional