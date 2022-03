Diogo Jota coloca o Liverpool nas semifinais

Escrevendo esportes, 20 Mar Um gol do português Diogo Jota doze minutos antes do final terminou a resistência do Nottingham Forest no City Ground e deu a vitória ao Liverpool (0-1) que completou a escalação para as semifinais da Copa da Inglaterra. A equipa de Jurgen Klopp junta-se ao Manchester City, que eliminou o Southampton, o Crystal Palace que venceu o Everton e o Chelsea que venceu o Middlesbrough no sábado. O quarteto jogará o título em uma rodada final ambientada em Wembley. Foi na fase final quando a equipe de Jurgen Klopp quebrou as expectativas do Nottingham Forest, o último sobrevivente da segunda categoria do futebol inglês. O goleiro Ethan Horvarth havia salvado a equipe de Steven Cooper uma e outra vez, mas ele não pôde fazer nada no gol de Diogo Jota. Foi aos 78 minutos que um cruzamento da esquerda do grego Konstantinos Tsimikas foi aproveitado pelo atacante português que estava à frente do placar para colocar o dedo do pé da chuteira e levar a bola para a rede. Ele jogou a floresta heróica que não conseguiu emendar a situação e impedir a eliminação. O Liverpool enfrentará o Manchester City nas semifinais, enquanto o Crystal Palace enfrentará o Chelsea em busca do outro lugar na final. Tanto as semifinais quanto as finais serão disputadas em Wembley. CHEFE apa/og