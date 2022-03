Críticas a Johnson por comparar a situação na Ucrânia com o Brexit

Londres, 20 Mar O primeiro-ministro britânico Boris Johnson enfrenta críticas de vários setores depois de comparar a situação dos ucranianos que lutam contra ataques russos com a escolha britânica em 2016 de apoiar o Brexit. O político conservador fez os comentários infelizes durante um discurso proferido no congresso de primavera do Partidy Tory ontem na cidade inglesa de Blackpool. No seu discurso, Johnson afirmou que “o instinto do povo deste país (o Reino Unido), como o povo na Ucrânia, é escolher a liberdade”, tendo o voto a favor do Brexit como “o famoso exemplo recente”. “Quando tantos britânicos votaram no Brexit, acho que não foi porque eles eram remotamente hostis aos estrangeiros. É porque eles queriam ser livres para fazer as coisas de forma diferente e para que esse país pudesse se governar sozinho”, disse. Hoje, a mídia local está pegando a enxurrada de críticas de diferentes setores que cobram o chefe do executivo, como o conservador Lord Barwel, que lembrou Johnson que os ucranianos “estão procurando aderir à União Europeia (UE)”. Lord Barwell, que trabalhava como chefe de pessoal em Downing Street — residência e gabinete oficial do primeiro-ministro — quando também governou Tory Theresa May, esclareceu no Twitter que votar no referendo europeu de 2016 “não é de modo algum comparável a colocar a sua vida em risco” numa guerra com as forças de Vladimir Putin. Barwell fez a comparação feia por duas razões: “pelo facto de votar num referendo livre e justo não ser comparável a arriscar a vida para defender o seu país contra uma invasão” e também porque “os ucranianos estão a lutar pela liberdade de aderir à UE”. Por seu lado, o líder dos Liberais Democratas, Ed Davey, considerou Johnson “uma vergonha nacional” e que “comparar um referendo com mulheres e crianças que fogem das bombas de Putin é um insulto a todos os ucranianos”. Para o líder do Partido Nacionalista Escocês em Westminster, Ian Blackford, os comentários de Johnson “comparar a situação de vida e morte na Ucrânia com o Brextile é de mau gosto e mostra o quão perigosamente obcecados os Tories estão com o Brexit”. Fora deste país, o ex-presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse ainda que as palavras do primeiro-ministro britânico “ofendem os ucranianos, os britânicos e o bom senso”. “Boris Johnson iguala a luta dos ucranianos para votar pelos britânicos para o Brexit”, diz o ex-primeiro-ministro polaco, que ainda se lembra do “entusiasmo de (Vladimir) Putin e (Donald) Trump após o referendo”. Para o ex-primeiro-ministro belga Guy Verhofstadt, a comparação é “louca”.