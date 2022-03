Coronavírus na Argentina: 1.227 infecções e 11 mortes relatadas, o menor número de mortes do ano

A healthcare worker takes a swab sample from a man to be tested for the coronavirus disease (COVID-19) as people line in the background to be tested, in Buenos Aires, Argentina January 6, 2022. Argentina broke its record for COVID-19 infections on Wednesday, approaching 100,000 daily cases as it faces a third wave of the pandemic. REUTERS/Agustin Marcarian

O Ministério da Saúde da Nação informou neste domingo, 20 de março de 2022, que, nas últimas 24 horas, foram registradas 11 mortes por coronavírus e este é o valor mais baixo do ano . Eles também relataram 1.227 infecções. Assim, o número total de casos desde o início da pandemia subiu para 9.007.753, enquanto as mortes totalizam 127.494

Depois que a cidade de Buenos Aires anunciou que deixaria de exigir o uso da máscara em todas as escolas, ontem, o Diretor Geral da Cultura e Educação da província de Buenos Aires, Alberto Sileoni, observou que em Buenos Aires, “eles seguem as diretrizes do Conselho Federal de Saúde (COFESA)” sobre cuidados de saúde na sala de aula e afirmou que até agora “não há nada de novo com o uso de uma máscara”.

“ Não me envolvo nas decisões de outras jurisdições, seguimos as diretrizes da COFESA ”, disse o ministro ao ser consultado na Rádio Rebelde sobre a decisão do governo de Buenos Aires de remover o uso obrigatório de máscara nas escolas da cidade de Buenos Aires. Nesse sentido, ele indicou que, no território de Buenos Aires, é o Ministério da Saúde que está definindo o caminho e que, como autoridade educacional, está “muito satisfeito com a rota”.

“Neste ponto, cerca de 1.800 escolas foram locais de vacinação para meninos e meninas de 3 a 11 anos. Por enquanto, todas as precauções preventivas são realizadas nas escolas”, acrescentou Sileoni.

Ao contrário do CABA, que a partir desta segunda-feira não exigirá mais máscaras para estudantes; o Ministro da Educação de Buenos Aires descartou mudanças no uso da máscara no PBA (Maximiliano Luna)

De acordo com o Conselho Federal de Saúde (COFESA), tanto o comitê de especialistas que assessora o Ministério da Saúde da Nação quanto o grupo de trabalho de Educação em Saúde, do qual participam a Organização Pan-Americana da Saúde, a Sociedade Argentina de Pediatria e a UNICEF, recomendaram continuar o uso obrigatório de máscara, incluindo configurações escolares dada a época do ano e a possível circulação concomitante de diferentes vírus respiratórios .

Sileoni também se referiu às estratégias lançadas pelo portfólio educacional para incentivar a reconexão escolar dos alunos que, devido à pandemia, abandonaram a escola, e argumentou que no início havia “cerca de 278.000 jovens” fora do sistema educacional e que atualmente “existem cerca de 62.000 na escola secundária e 8.000 deles primários”.

“A tarefa de procurá-los continua e o programa que se chamará Acompanhamento às Trajetórias e Revinculação com Presença Plena trabalhará no fortalecimento do aprendizado”, disse Sileoni e explicou que, nos dias de hoje, eles estão enfrentando dois problemas: “Aqueles que saíram e aqueles que passaram a pandemia sem aprender tudo o que tínhamos que aprender”.

Quando questionado sobre avaliações escolares e o Relatório Pisa, que é o programa internacional para a avaliação de alunos, Sileoni enfatizou a importância de “avaliar o sistema educacional”, mas indicou que eles discordam “do consórcio Pisa por causa do negócio de testes, problemas metodológicos e não assumindo a interpretação política que a evidência acaba produzindo”.

No Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), Sileoni destacou a importância de “avaliar o sistema educacional” (Istock)

O ministro anunciou que neste ano letivo serão dados testes específicos a alunos da terceira série, que passaram na primeira e na segunda série na pandemia, e aqueles na sexta série para ver em que condições ingressam no ensino médio.

No final da entrevista, Sileoni se referiu à formação de professores e disse que “uma das chaves para o bom funcionamento de um sistema educacional é a transmissão de conhecimento. “Para isso, a formação inicial dos professores é essencial, e depois a formação constante quando eles já são professores”, disse ela e garantiu que do portfólio educacional eles estão “revitalizando muito o ensino superior e agora estamos discutindo o redesenho curricular”.





