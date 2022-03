Com 439 novos positivos, Equador acumula 853.850 casos de covid-19

Quito, 19 Mar Equador adicionou 439 novos positivos para covid-19 neste sábado, acumulando 853.850 casos confirmados desde o início da pandemia, há mais de dois anos, conforme relatado este sábado pelo Ministério da Saúde Pública em seu relatório diário. O recorde de mortes ascende a 35.410, dezessete novas nas últimas vinte e quatro horas, que se dividem entre as 25.215 confirmadas pela covid-19, e as 10.195 prováveis pela doença. A província andina de Pichincha, cuja capital é Quito, tem o maior número de infecções, 314.128 positivos, 206 a mais do que o recorde de sexta-feira, seguido pela costa de Guayas, cuja cabeça é Guayaquil, com 133.834 (48 adicionais). As províncias de Manabi (54.737), El Oro (49.060), Azuay (41.141), Loja (33.182), Imbabura (29.096), Tungurahua (26.568), Cotopaxi (17.836), Los Ríos (17.222) e Santo Domingo de los Tsáchilas (16.709) ocorrem devido à incidência de casos. Em relação à situação nos municípios, o relatório especifica que Quito é a cidade equatoriana mais afetada pela covid-19 com 290.260 casos durante a pandemia (199 relatados nas últimas vinte e quatro horas), seguida por Guayaquil com 99.377 (39 adicionais). Na campanha de vacinação, dados do Ministério da Saúde mostram que mais de 88,6% da população-alvo recebeu uma primeira ou única dose no Equador, cerca de 85% uma segunda dose e quase 5 milhões de doses de reforço já foram aplicadas. O Comitê Nacional de Operações de Emergência (COE) aprovou sexta-feira para eliminar quaisquer restrições de capacidade em espaços públicos, empresas e estabelecimentos privados, bem como reabrir a vida noturna para 100% da capacidade também.